Garbiñe Muguruza cae ante la checa Pliskova en las Finales WTA

La tenista Garbiñe Muguruza no ha podido empezar con buen pie su andadura en las finales WTA que se están disputando en la localidad mexicana de Guadalajara y ha caído ante la checa Karolina Pliskova en su debut por 4-6, 6-2, 7-6(6).

Muguruza volvió a encajar una derrota ante la número cuatro del mundo, que ya domina el balance de enfrentamientos por 9-2, después de un competido partido de dos horas y media de tenis en la altitud de la sede del evento y donde no pudo aprovechar sus opciones en el tercer set.

La doble campeona de 'Grand Slam' supo reponerse a un 'break' inicial de Pliskova para dominar mejor la primera manga donde su rival estuvo excesivamente errática. Muguruza encadenó cuatro juegos seguidos, con dos roturas, para ponerse 4-2 y su solidez con el servicio le permitió ponerse por delante en el partido.

Sin embargo, en la segunda manga, la Pliskova reaccionó y lo hizo con su potente saque y reduciendo en una gran cantidad sus errores no forzados. Pliskova sólo perdió dos puntos al servicio y su agresividad al resto le permitió dominar con mucha comodidad para llevar el duelo al tercer y definitivo parcial.

Ahí, Muguruza pareció frenar a la checa con un 'break' inicial, pero perdió esa ventaja en su primer saque. Gozó de otra oportunidad de rotura, pero no la aprovechó y el partido se equilibró hasta sus compases decisivos.

Con 5-4 a favor de Pliskova, esta tuvo dos puntos de partido al resto a los que no sacó partido y en el siguiente juego también mostró nervios de acero para levantar un peligroso 15-40. Finalmente, la manga se fue a la 'muerte súbita' donde Muguruza tuvo 5/4 y dos servicios para haber cerrado el choque. No los aprovechó y, aunque salvó una bola de partido, no pudo con la siguiente y la victoria fue para la checa.

"Fue un partido muy difícil para los dos. Creo que en realidad hubo un punto de diferencia porque llegamos al desempate y salvé muchos puntos de partido, pero fue una derrota dolorosa", ha admitido Muguruza tras el encuentro.

La tenista se ha mostrado "orgullosa" de su partido. "Luché lo más fuerte que pude y a pesar de que sufrí durante este partido, también me sentí con mucha energía y motivada por jugar en México", ha recalcado la exnúmero uno del mundo.