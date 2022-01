14/01/2022 22:05 Otros deportes Esquí Alpino Adur Etxezarreta, segundo en la prueba de la Copa de Europa de Tarvisio AGENCIAS | EITB MEDIA El esquiador navarro ha compartido puesto con el italiano Nicolo Molteni. El vencedor de la prueba fue el suizo Lars Roesti. Escuchar la página Escuchar la página

Adur Etxezarreta subió al segundo escalón del podio en la prueba de la Copa de Europa de descenso disputada en la estación de Tarvisio (Italia).

El esquiador navarro empató en la segunda plaza con el italiano Nicolo Molteni, ambos con un tiempo de 1:47.71, por detrás del ganador de la prueba, el suizo Lars Roesti, que paró el crono en 1:47.56 y aventajó en quince centésimas a Etxezarreta y Molteni.

Adur, al finalizar la prueba en tierras italianas, se mostró muy contento con el gran resultado.

"Llevo un año esperando este momento y por fin lo he conseguido. Tanto yo, como el equipo, hemos hecho un gran trabajo. Es un resultado muy importante que me da mucha confianza de cara al futuro y que me ayudará en futuras Copas del Mundo, gracias a la bajada de puntos FIS", destacó.