01/02/2022 19:11 Otros deportes NFL El jugador de fútbol americano, Tom Brady, anuncia su retirada AGENCIAS | EITB MEDIA El quarterback de los Buccaneers está considerado como el mejor jugador de todos los tiempos en su posición.

Tom Brady, quarterback de los Buccaneers, equipo de fútbol americano de Tampa Bay (Florida, EE. UU.) anunció este martes oficialmente su retirada de la NFL tras 22 temporadas en las que conquistó siete anillos de campeón de la Super Bowl, récord absoluto en este deporte.

Brady, de 44 años y considerado el mejor jugador de todos los tiempos en su posición, anunció a través de las redes sociales su intención de centrarse en su familia y en sus proyectos personales.

" He reflexionado y me he hecho preguntas difíciles, creo que los aficionados merecen el cien por cien de mí, pero en este momento es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de jugadores comprometidos ", escribió Brady como despedida.

Nacido el 3 de agosto de 1977 en San Mateo (California), ingresó en el año 2000 en los New England Patriots, equipo del estado de Massachusetts con el que disputó 20 temporadas y conquistó seis Super Bowls.

En 2020, el californiano dijo adiós a los Patriots y firmó un contrato para ser el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, equipo del sur de Florida. En su primer año, llevó a su equipo a la Super Bowl y conquistó su séptimo anillo de campeón y segundo en la historia de la franquicia. De esta forma, se convirtió en el segundo quarterback en la historia de la NFL en ganar el anillo de campeón con dos equipos diferentes, tras Payton Manning (Indianápolis Colts y Denver Broncos).

Además de los siete títulos conquistados, Tom Brady es el jugador que ha disputado más Super Bowls (diez en total) y finales de conferencia (catorce en total, ocho de ellas de forma consecutiva). Posee también los principales récords de la NFL en la posición de quarterback, incluyendo los de más yardas de pase (96 969), más pases de touchdown (707), más victorias acumuladas (277) y más partidos disputados en play-offs (45).