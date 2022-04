Otros deportes ATLETISMO Aritz Egea, primer campeón de España de ultra trail Agencias | EITB Media Publicado: 23/04/2022 13:09 (UTC+2) Última actualización: 23/04/2022 13:10 (UTC+2) El guipozcoano se clasificó segundo en los 60 kilómetros de Penyagolosa y, con este resultado, consiguió la victoria en el primer campeonato de España de ultra trail. Escuchar la página Escuchar la página

El urretxuarra Aritz Egea consiguió la victoria en el primer campeonato de España de ultra trail al clasificarse segundo en los 60 kilómetros de Penyagolosa, Castellón, a 24 segundos del ganador, el francés Kevin Vermeulen, que invirtió un tiempo de 5 horas, 20 minutos y 15 segundos.

Aritz Egea sostuvo un emocionante mano a mano con Vermeulen. Llegaron juntos a los tres últimos kilómetros y se jugaron el triunfo en el descenso hasta la meta.

Bajo una suave lluvia de aguanieve, Vermeulen logró soltar al corredor de Urretxu, doctor en ingeniería electrónica y profesor en la Universidad de Mondragón, que entró en la meta festejando su título de campeón de España.

"He intentado dejarle (a Vermeulen) en la última subida, pero no he conseguido la distancia suficiente y luego él estuvo más fuerte al final, pero ha sido una carrera perfecta, estoy muy contento", comentó Egea.

La organización, que había fijado una hora temprana de salida (a las 6 de la mañana) para proteger a los corredores del calor que pudiera darse en estas fechas, se encontró con una temperatura gélida, cercana a los 0 grados, y una mañana ventosa que acentuó la sensación de frío.