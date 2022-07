Otros deportes MOTOR Sebastian Vettel anuncia su retirada de la Fórmula 1 a final de temporada AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 28/07/2022 13:36 (UTC+2) Última actualización: 28/07/2022 13:39 (UTC+2) El piloto alemán de 35 años dejará la competición tras lograr cuatro campeonatos del mundo. Escuchar la página Escuchar la página

Vettel, en su último triunfo en la Fórmula 1. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Sebastian Vettelek 1 Formula utziko du denboraldi amaieran

El piloto alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), tetracampeón del mundo de Fórmula 1, anunció este jueves que se retirará de la competición al acabar la temporada 2022 para centrarse "en otros intereses", principalmente su familia.

"Estoy aquí para anunciar mi retirada de la Fórmula 1 al final de la temporada 2022. Además de correr, he creado una familia, y me encanta estar con ellos. Tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por correr y la Fórmula 1 necesita mucho tiempo fuera de ellos y mucha energía. Vivir mi pasión de la forma en que lo hago y de la forma en la que creo ya no es compatible con ser un buen padre y marido", explicó Vettel.

El alemán se ha subido al podio en 122 ocasiones hasta ahora, logrando 53 victorias, muchas de las cuales le sirvieron para ganar cuatro títulos mundiales (2010, 2011, 2012 y 2013), todos ellos al volante de Red Bull, donde estuvo de 2009 a 2014.

Su última victoria fue en el Gran Premio de Singapur de 2019 con Ferrari, escudería que defendió entre 2015 y 2020, y su último cajón, su segundo puesto en Azerbaiyán el año pasado con Aston Martin, su equipo desde 2021. También pilotó en sus inicios para Sauber y Toro Rosso.