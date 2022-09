Otros deportes Tenis Serena Williams pone fin a su carrera deportiva Agencias | EITB Media Publicado: 03/09/2022 11:26 (UTC+2) Última actualización: 03/09/2022 11:26 (UTC+2) La tenista estadounidense jugó su último partido de Grand Slam y tras la derrota contra Ajla Tomljanovic (7-5, 6-7 y 6-1) en tercera ronda del US Open. El partido de Serena registró el récord absoluto de espectadores en el torneo. Escuchar la página Escuchar la página

Serena Williams se despide del público en el US Open. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Serena Williamsek amaiera eman dio bere kirol ibilbideari

Serena Williams puso fin a su carrera deportiva este sábado 3 de septiembre tras perder contra Ajla Tomljanovic el partido de la tercera ronda del US Open. La estadounidense se despidió con récord absoluto de espectadores en el torneo.

Williams, de 40 años, se despidió del US Open tras el partido más largo de su carrera en Flushing Meadows, que duró tres horas y cinco minutos y perdió por 7-5, 6-7(4) y 6-1.

Un total de 72.039 espectadores acudieron al USTA Billie Jean King National Tennis Center y 23.859 fans agotaron las entradas de la pista Arthur Ashe para asistir al último partido de la carrera de Serena Williams.

Con un total de 23 Grand Slams a sus espaldas, Serena Wlliams deja el tenis como la segunda mejor jugadora de la historia, sólo superada por Margaret Court que tiene 24. Williams ha conquistado seis US Open, siete Wimbledon, siete abiertos de Australia y tres Roland Garros.

Declaraciones tras la eliminación

"Tengo un futuro brillante por delante", aseguró la tenista estadounidense tras caer elimuinada en el US Open. Añadió que quiere dedicarse a cosas de las que no pudo disfrutar completamente hasta este momento por sus compromisos tenísticos, aunque siguió sin confirmar definitivamente su retirada.

"No sé, no estoy pensando en eso (si su retirada es definitiva). Siempre me ha encantado Australia", afirmó sonriendo en la rueda de prensa posterior al partido.