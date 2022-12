Otros deportes DESPEDIDA El triatleta Eneko Llanos anuncia que se retirará en 2023 LEIRE BARRIO | EITB MEDIA Publicado: 28/12/2022 17:41 (UTC+1) Última actualización: 28/12/2022 17:41 (UTC+1) En su última temporada el vitoriano se enfocará sobre todo en las pruebas a las que más cariño tiene y seguirá con su desarrollo como entrenador en un futuro. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Eneko Llanos. Foto: EITB MEDIA Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El alavés Eneko Llanos (Vitoria-Gasteiz, 1978) ha publicado este miércoles en su cuenta oficial de Instagram que este 2023 será su último año como triatleta profesional. Aunque estaba dubitativo, estos últimos meses lo ha visto claro y ha decidido ponerle fecha límite a su carrera en el deporte de élite.

"Va a ser un año de despedida, enfocado sobre todo en las pruebas más cercanas a las que más cariño tengo", ha expresado, pero eso sí, respetando las mismas aspiraciones y disfrutando de ellas, ya que "ha sido el fundamento de mi carrera deportiva".

Pero Llanos no dejará todo atrás, con varios títulos como el de Campeón del Mundo de Ibiza 2003 en el Triatlón de larga distancia y la medalla de plata en el Campeonato del Mundo Ironman de Kona 2008 a su espalda, entre otros; declara que, "seguiré de otra manera, continuando el desarrollo de mi faceta de entrenador". No obstante, no descarta la posibilidad de volver a ponerse el dorsal, pero "será cuestión para tratar en el 2024".

Sin embargo, el triatlón no ha sido su única dedicación en los últimos años, ya que forma parte del cuerpo de bomberos en el Ayuntamiento de Gasteiz desde el 2020.

"Espero me queráis acompañar en este 2023 de despedida. ¡Feliz año nuevo adelantado! Urte berri on!", finalizó.