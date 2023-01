Otros deportes TENIS (OPEN DE AUSTRALIA) Nadal se lesiona y cae eliminado ante McDonald en el Abierto de Australia AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 18/01/2023 14:08 (UTC+1) Última actualización: 18/01/2023 14:13 (UTC+1) El vigente campeón del torneo cae en tres sets (6-4, 6-4, 7-5) después de jugar mermado desde el final del segundo juego. Escuchar la página Escuchar la página

El tenista español Rafa Nadal resultó eliminado este miércoles del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y en el que defendía título, tras caer en tres sets (6-4, 6-4, 7-5) ante el estadounidense Mackenzie McDonald y después de jugar lesionado desde el final del segundo.

El balear, primer favorito en Melbourne Park, tuvo que pedir atención médica en el tramo final del segundo parcial, cuando ya había perdido el primero e iba 5-3 abajo. Fue primero tratado en la propia pista por un problema a la altura de la cadera izquierda y después incluso la abandonó para regresar e intentar remontar un duelo.

El ganador de 22 Grand Slams logró continuar en la pista de una Rod Laver Arena entregada a su figura, pero, visiblemente mermado y pese a su resistencia, no pudo evitar la derrota y decir adiós a su andadura en el primer 'grande' del año.

"No me puedo quejar de mi vida en absoluto. Pero solo en términos de deporte y lesiones y momentos difíciles, es otra cosa. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado en este momento, porque estaría mintiendo", reconoció en rueda de prensa.

"A veces es frustrante. A veces es difícil de aceptar. A veces te sientes muy cansado por todo esto de las lesiones. No penséis que quiero dar un paso atrás, no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas", explicó el balear.