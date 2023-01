Otros deportes Golf Homa se lleva el Farmers Insurance Open y Rahm finaliza séptimo Agencias | EITB Media Publicado: 29/01/2023 11:02 (UTC+1) Última actualización: 29/01/2023 11:26 (UTC+1) Jon Rahm no ha podido culminar la hazaña en el torneo disputado en San Diego y tampoco ha pidido recuperar el número uno del ránking mundial. Una mala última jornada le ha dejado sin opciones de título. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Imagen de archivo de Jon Rahm. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Homak irabazi du Farmers Insurance Irekia eta Rahm zazpigarren izan da

Jon Rahm no pudo culminar la hazaña este sábado en la última jornada del Farmers Insurance Open, el torneo que se celebró en San Diego (California, EE. UU.) y que terminó con victoria de Max Homa.

Rahm había ganado ya dos torneos en este enero fabuloso para él (Sentry Tournament of Champions y The American Express) y aspiraba no solo a su tercer triunfo seguido sino también a recuperar el número uno del ránking mundial. Finalmente no pudo ser después de un Farmers Insurance Open que ha sido como una montaña rusa para el de Barrika.

El golfista vasco realizó una mala primera jornada, pero en los dos siguientes días dio sendos recitales tras terminar la segunda jornada con una tarjeta de -5 golpes y la tercera con 6 bajo par. Sin embargo, el milagro no llegó a concretarse en el último día del torneo, ya que Rahm se desinfló en la última ronda con un +2. Al final, el vizcaíno fue séptimo empatado con Day con una tarjeta final de 280 golpes.

Tampoco pudo llevarse el triunfo Ryder, en cabeza durante las tres primeras jornadas pero que se vino abajo el último día con una tarjeta de +3 (-9 en total). Así, Homa aprovechó esa circunstancia para llevarse el título con un fantástico -6 el sábado y un -13 en total (275 golpes).