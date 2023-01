Otros deportes CARRERA DE MONTAÑA Oihana Kortazar establece un nuevo récord de subida y bajada al Teide AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 30/01/2023 18:36 (UTC+1) Última actualización: 30/01/2023 18:38 (UTC+1) Con un tiempo de 6 horas, 41 minutos y 18 segundos, supera la anterior marca Ragna Debats en alrededor de 20 minutos. Escuchar la página Escuchar la página

La atleta guipuzcoana Oihana Kortazar es la poseedora del nuevo récord de ascenso y descenso del Teide (Tenerife) con un tiempo de 6 horas, 41 minutos y 18 segundos, unos veinte minutos más rápido que el anterior récord que poseía la neerlandesa Ragna Debats.

"Lo he dado todo y lo he intentado hasta el final porque este reto no era solo mío, detrás había un equipo y me tenía que exprimir", valoró Kortazar tras lograr la gesta.

Un nuevo tiempo de récord para coronar y descender la montaña tinerfeña de 3.718 metros y en un recorrido total de 54 kilómetros, desde la Playa de El Socorro (Los Realejos).

Llegó a la cima del Teide con un tiempo de 4:17:13 horas y, tras una breve recuperación, la atleta de Salomon inició el descenso que la llevaría de regreso al punto de partida en 2:24:05 horas "muy sufridas".

Kortazar tuvo que hacer frente a un total de 3.928 metros de desnivel positivo y a varias torceduras de tobillo. "Pensé que no podría terminar porque la torcedura fue fuerte, pero normalmente cuando me hago estas torceduras continuo unos cuantos metros, se me calienta y soy capaz de terminar. La verdad es que he visto peligrar el reto", valoró.

La de Elgeta ha firmado la plusmarca después de superar los récords establecidos por Ragna Debats en el 2021 (7:01:49), Emelie Forsberg en el 2017 (7:06:06:) y Teresa Nimes en el 2014 (8:25:38).