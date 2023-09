Otros deportes Tenis Suspenden por cuatro años a Simona Halep por infracciones de las normas antidopaje EITB MEDIA Publicado: 12/09/2023 20:34 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2023 20:38 (UTC+2) La tenista rumana, de 31 años, campeona de Roland Garros en 2018 y de Wimbledon en 2019 y número uno del mundo durante 64 semanas, dio positivo en el Abierto de Estados Unidos de 2022, y, además, presenta diversas irregularidades en el Pasaporte Biológico del Atleta. Escuchar la página Escuchar la página

Simona Halep, en imagen de archivo. Foto: EFE. Whatsapp

Un tribunal independiente ha suspendido por cuatro años a la tenista Simona Halep por infracciones de las normas antidopaje, según ha informado este martes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA). En concreto, la jugadora rumana, de 31 años, campeona de Roland Garros en 2018 y de Wimbledon en 2019 y número uno del mundo durante 64 semanas, dio positivo en el Abierto de Estados Unidos de 2022, por la sustancia prohibida roxadustat, y, además, presenta diversas irregularidades en el Pasaporte Biológico del Atleta.

En este contexto, tras haber escuchado a los testigos científicos expertos en nombre de la tenista y de la ITIA, así como de la propia jugadora, que declaró haber tomado un "suplemento contaminado", el tribunal independiente ha confirmado haber determinado que Halep había cometido infracciones intencionadas de las normas antidopaje, ya que "el volumen ingerido no podía haber dado lugar a la concentración de roxadustat hallada en la muestra positiva".

"Hoy, un tribunal del Programa Antidopaje del Tenis ha anunciado una decisión provisional, en mi caso. El último año ha sido el partido más duro de mi vida y, por desgracia, mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las normas que rigen nuestro deporte, y me enorgullezco de no haber utilizado nunca, consciente o intencionadamente, ninguna sustancia prohibida. Me negué a aceptar su decisión de una sanción de cuatro años", ha dicho Halep, en sus redes sociales.

"Aunque estoy agradecida por haber obtenido por fin una respuesta tras numerosos retrasos infundados y la sensación de haber vivido en el purgatorio durante más de un año, estoy decepcionada por la decisión del tribunal", ha añadido Halep, que se encontraba suspendida provisionalmente desde octubre de 2022, por lo que su suspensión se extenderá ahora hasta el 6 de octubre de 2026.