Otros deportes GOLF Rahm sufre y se aleja del liderato del Abierto de España; Lorenzo-Vera, a dos golpes de la cabeza A. A. | EITB MEDIA Publicado: 13/10/2023 20:40 (UTC+2) Última actualización: 13/10/2023 20:51 (UTC+2) El de Barrika (-3) tiene a ocho golpes de distancia al líder Mathieu Pavon (-11). Por su parte, el baionarra Mike Lorenzo-Vera no cede y es cuarto (-9); mientras que Adrián Otaegui (-5) afrontará el fin de semana bien colocado.

Jon Rahm lamenta el resultado de un golpe. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Rahmek atzera egin du Espainiako Irekiko sailkapenean; Lorenzo-Vera, burutik bi kolpera

Jon Rahm, triple campeón del Abierto de España, sufrió mucho en la segunda jornada del campeonato que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid y completó el recorrido en 72 golpes, uno sobre el par, con un acumulado de -3, un registro que le hará afrontar el tercer día lejos del liderato que mantiene el francés Mathieu Pavon con -11.

Rahm salió del hoyo 1 y desde el principio supo que no era su día. El primer hoyo lo hizo con un bogey y hasta el séptimo no logró un birdie, el único de todo el recorrido. En el once se volvió a atascar y realizó otro bogey, del que ya no se recompuso hasta el final mostrándose impreciso en algunos de los últimos hoyos. El de Barrika se encuentra en el puesto 45 de la clasificación.

Por su parte, en cuarto lugar a dos golpes del liderato, se encuentra el labortano Mike Lorenzo-Vera (-9), que ha realizado un recorrido de -3 en el día, jornada en la que ha realizado 4 birdies, 1 eagle y 3 bogeys.

El donostiarra Adrián Otaegui también ha tenido una jornada positiva, en la que al igual que Lorenzo-vera ha entregado una tarjeta de -3 golpes para un acumulado de -5. El guipuzcoano ocupa el vigesimocuarto puesto de la general.

Finalmente, el navarro Borja Virto ha cerrado su participación en el torneo con 10 golpes sobre el par del campo, tras una jornada aciaga en la que ha realizado 5 bogeys y 2 doble-bogeys por un único birdie, para un +8 en el día.