Otros deportes Anuncia su retirada Nerea Pena dice adiós al balonmano, tras una exitosa carrera de 18 años EITB MEDIA Publicado: 26/03/2024 21:38 (UTC+1) Última actualización: 26/03/2024 21:41 (UTC+1) La jugadora pamplonesa, de 34 años, ha ganado dos veces la Liga de Campeones, con el Vipers Kristiansand. Ha anunciado su adiós al deporte profesional por los problemas físicos que ha sufrido en los últimos años: "He sido muy feliz durante toda mi carrera deportiva", ha dicho. Escuchar la página Escuchar la página

Nerea Pena, en un momento de su despedida. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Nerea Penak eskubaloia utziko du, 18 urteko ibilbide arrakastatsua izan eta gero

Nerea Pena ha anunciado, este martes, su adiós al balonmano, debido a problemas físicos durante los últimos años, que han dicho "basta" a una muy exitosa carrera de 18 temporadas en las que la jugadora ha alcanzado grandes éxitos, como jugadora internacional y a nivel de club, con, entre otros logros, dos Ligas de Campeones.

A sus 34 años, la pamplonesa ha decidido poner punto y final a unos años en los que se ha sentido "superfeliz". En una emotiva rueda de prensa celebrada en el Navarra Arena, ha hecho oficial la decisión, tomada finalmente en enero de este año.

"No ha sido fácil tomar esta decisión, ya que desgraciadamente no he podido elegir el momento de mi retirada tal y como lo hubiera imaginado, aunque no cambia el hecho de que tarde o temprano este día iba a llegar", ha manifestado Pena con claros gestos de emoción ante la multitud de familiares y amigos que se han agolpado en la sala de prensa.

Su recorrido en el balonmano comenzó en Loyola, donde descubrió su "pasión por este deporte". Tras ello, llegó al Itxako, equipo que le "robó el corazón"; en Estella, se hizo con cuatro Ligas, tres Copas y una Copa EHF, y fue subcampeona de la Liga de Campeones.

Además de en el conjunto navarro, Pena ha jugado en el Ferencvaros y en el Siofok (en Hungría), en el Esbjerg (de Dinamarca) y en el mencionado Vipers. También ha sido internacional con la selección de España; como internacional, consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Brasil de 2011, y las platas en el Europeo de Hungría y Croacia en 2014 y en el Mundial de Japón de 2019.

"He sido muy feliz durante toda mi carrera deportiva. Me considero muy afortunada por las oportunidades que se me han dado, los equipos a los que he tenido acceso, por haber podido disfrutar de la mejor generación del balonmano español, y, sobre todo, por todas las personas maravillosas que me llevo", ha dicho.