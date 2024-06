Otros deportes GOLF Jon Rahm participará en los Juegos Olímpicos de París AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 17/06/2024 11:46 (UTC+2) Última actualización: 17/06/2024 11:46 (UTC+2) El golfista de Barrika estará en París junto a David Puig, que ha logrado su billete después de finalizar en el puesto 113 del ranking mundial. Actualmente, ambos juegan en el circuito LIV Golf. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Foto de archivo de Jon Rahm. EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El golfista vasco Jon Rahm disputará los Juegos Olímpicos de París este verano, junto a David Puig. Ambos, integrados en el circuito LIV Golf, representarán a España en el torneo, que se celebrará entre el 1 el 4 de agosto en Le Golf National.

Pese a no puntuar en el ránking mundial las citas del circuito saudí, Rahm ha ocupado el noveno puesto del mismo a la conclusión del periodo de calificación, que se ha desarrollado desde el 13 de junio de 2022 al 17 de junio de 2024. Eso le convierte en el mejor posicionado de los dos de cara a una cita en la que intentará ampliar un palmarés que ya cuenta, entre otros, con el US Open 2021 y con el The Masters 2023.

Por su parte, Puig ha logrado su billete al acabar en el puesto 113, lo que le permite ocupar una de las 60 plazas olímpicas tras reunir una serie de requisitos y superar descartes. El paso definitivo lo dio al pasar el corte en el US Open, que ha tenido lugar este fin de semana.

En lo que respecta a las representantes femeninas, la elección se llevará a cabo el próximo día 25 de junio, cuando acabe el periodo de clasificación, establecido entre el 20 de junio del 2020 y 24 de junio del 2024.