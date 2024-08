Otros deportes SKATE Naia Laso, séptima en la final de skate park A. A.| EITB MEDIA Publicado: 06/08/2024 18:26 (UTC+2) Última actualización: 06/08/2024 19:41 (UTC+2) La skater de Basque Team ha sumado 86.28 puntos en su tercer intento tras caerse en las dos tentativas previas. De este modo, la bermeotarra termina su andaduda en París con un diploma olímpico. Escuchar la página Escuchar la página

Naia Laso, durante la final de skate park. Foto: EFE Whatsapp

La joven skater de Bermeo Naia Laso, de 15 años, ha obtenido diploma olímpico en los Juegos Olímpicos de París tras clasificarse en séptimo lugar en la final de skate park.

El mejor de los tres intentos de la bermeana ha sido el último, con 86.28 puntos, ya que en la primera tentativa se ha caído cuando estaba cerca de terminar su actuación (59.85), mientras que en la segunda ha vuelto a terminar en el suelo nada más empezar a patinar (7.66).

Laso ha competido mermada físicamente por un problema en las lumbares, tras lastimarse en la fase de clasificación, lo que ha condicionado su actuación (tuvo que infiltrarse para la final); no obstante, ello no ha impedido a la integrante de Basque Team que se despidiese de París con una mejor puntuación que en la ronda clasificatoria (82.49).

"Sabía que podía haber hecho más, pero en las clasificatorias me dio un tirón en la espalda y no me ha dejado hacer mucho. Me han infiltrado y estaba algo mejor para ronda en el tercer intento. He ido a asegurar a por un puesto y hacer una ronda para quedarme contenta", manifestó Laso tras la final.

El pódium de la competición lo han ocupado la australiana Arisa Trew (93.18), la japonesa Hiraki Cocona (92.63) y la británica Sky Brown (92.31).