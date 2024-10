Eusko Label Liga: Orio Comunicado El Club de Remo Orio, "dolido" por los rumores que rodean al club Publicado: 15/10/2024 18:58 (UTC+2) Última actualización: 15/10/2024 18:58 (UTC+2) La junta directiva ha afirmado mediante un comunicado que las habladurías en el pueblo, en la prensa y en el mundo del remo han hecho daño al club. La afición de Orio aplaude a la trainera masculina en la rampa de La Concha. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Orio Arraun Elkartea "minduta", klubaren inguruko zurrumurruengatik

La junta directiva del Club de Remo Orio (Orio Arraun Elkartea) está "dolida" por los rumores que rodean al club y que se han dado en los últimos tiempos. Así lo ha manifestado el club este martes, 15 de octubre, a través de un comunicado.

Finalizada la temporada se han dado cambios en Orio, sobre todo, en el primer equipo masculino. Mikel Arostegi no seguirá como entrenador del primer equipo masculino e Iker Zabala es el nuevo entrenador. Zabala ha militado en Urdaibai en los últimos años. Arostegi dijo en una entrevista concedida a EITB Media que está dolido con el club, que tras el trabajo realizado no le han dado una nueva oportunidad. Declaraciones que, por ejemplo, no esperaban en el club y que hicieron daño a la junta directiva.

Además, el pueblo está alterado. El club señala en la nota las habladurías sobre Orio han sido dolorosas: "¿Quién ha dicho que no vamos a hacer el banco móvil? ¿Que no vamos a sacar el B? ¿Alguien sabe lo que quieren los socios y remeros? Nuestro proyecto se basa principalmente en la cantera (chicos y chicas), y el banco móvil y la trainera B forman parte de nuestra hoja de ruta".

El comunicado también menciona que "han surgido nuevos rumores y han salido bichos". Además, explican en la nota que la dirección ha decidido dar un paso al frente en la toma de decisiones: "Hemos decidido dar un paso al frente en la toma de decisiones. Dar un paso adelante: queremos hacer un buen trabajo de cantera, formar a los de casa y llegar a lograr victorias. Las decisiones no suelen ser fáciles y nosotros hemos tomado una decisión. Bien o mal, guste o no, pero hemos optado por una opción. Puede salir bien o no".

El comunicado acaba añadiendo que, "nadie se ha puesto en contacto con el club para conocer la versión de la junta directiva", que "los rumores causan dolor en la Escuela de Remo" y que "la directiva seguirá defendiendo los intereses del club".