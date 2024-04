Así será la jornada electoral de este domingo: detalles y vertientes de un día frenético

20/04/2024 12:45

elecciones

21A

Eriz Lotina | EITB Media

Estas son algunas de las cifras de la jornada: 1 795 212 personas con derecho a voto, 729 locales electorales, 2 695 mesas, 1227 agentes y cinco comparecencias con pantallas de datos a las 10:00, 14:00, 19:00, 21:03 y 22:30 horas.

El censo total de personas con derecho a voto en estas elecciones al Parlamento Vasco es de 1 795 212, son 896 más que hace cuatro años. De ellas, 75 634 son jóvenes que votarán, por primera vez, en unas elecciones autonómicas al haber cumplido 18 años desde las de 2020: 38 271 en Bizkaia, 26 332 en Gipuzkoa y 11 031 en Álava.

De este total, 82 911 viven de manera permanente en el extranjero. Son las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuyo voto se está ya recibiendo y que se escrutará el próximo viernes 26 de abril.

Del censo de personas residentes en Euskadi, 57 726 han solicitado votar por correo. Es un 10 % más que en 2016, las últimas elecciones comparables ya que, hace cuatro años, el voto por correo se incrementó de manera notablemente inusual por la pandemia.

Como todos los años, se pondrá en marcha un servicio de transporte para personas enfermas o con algún tipo de impedimento físico para poder acercarse a los centros de votación, que trasportará 105 personas desde su lugar de residencia hasta la mesa de votación. Además, 66 personas (54 más que hace cuatro años) votarán en braille.

Locales y mesas electorales

Este domingo se habilitarán 729 locales electorales, 32 menos que hace 4 años. En ellos, habrá 2 695 mesas, 17 más que hace cuatro años.

Cada mesa deberá constituirse antes de las 09:00 horas, momento en el que los centros electorales se abren al público para la votación. En total, serán 8 085 personas las que las integrarán, 51 personas más que en 2020. Estas personas deberán estar en el colegio electoral a las 08:00 horas, recibirán una indemnización de 85 euros, contarán el sistema de protección de la Seguridad Social y, para hacer su trabajo, contarán con el apoyo de un manual y un vídeo explicativo.

Además, se han designado 16 170 personas suplentes para las mesas electorales, 102 más que el año pasado. En todos los centros de votación habrá unas 1 450 personas representantes de la administración pública. Su trabajo es prestar apoyo y controlar la jornada electoral y el posterior escrutinio.

Igualmente, en los centros de votación habrá unos 1750 interventores e interventoras en representación de los partidos, coaliciones y agrupaciones de electores.

Durante toda la jornada trabajarán las 64 personas que integran las juntas electorales. Otras 390 personas formarán parte del dispositivo técnico, tanto informático como audiovisual, desplegado para recoger la información y trasladarla a la ciudadanía a través de la web de seguimiento electoral y las comparecencias del vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka.

Seguridad

Erkoreka presidirá la 'Mesa de Coordinación para la Seguridad' que se instalará en Vitoria-Gasteiz desde las 08:00 horas hasta la finalización del escrutinio y entrega de las actas firmadas a las juntas electorales.

El dispositivo de seguridad será doble, ya que 1227 agentes conformarán el dispositivo policial que velará por la seguridad de la jornada: 939 ertzainas y 288 policías locales.

En lo que respecta a la ciberseguridad, el dispositivo se centrará en detectar las amenazas más habituales en este tipo de procesos, como, por ejemplo, la propagación de desinformación a través de las redes sociales, la suplantación de identidad para obtener acceso no autorizado a información sensible, la suplantación de personas candidatas, defacements, denegación de servicio, etc.

Datos de participación y escrutinio

Erkoreka realizará cinco comparecencias con pantallas de datos, que se retransmitirán por streaming a través de www.irekia.euskadi.eus y todas las redes sociales del Gobierno Vasco. A las 10:00 horas se informará sobre el arranque de la jornada electoral (constitución de las mesas electorales recogidos y posibles incidencias); a las 14:00 horas se darán los primeros datos de participación (recogidos a las 13:00 horas); a las 19:00 horas será la segunda tanda de datos de participación (recogidos a las 18:00 horas); a las 21:03 horas los primeros datos del escrutinio; y a las 22:30 horas los resultados del 100% del escrutinio.

Cerca de 100 profesionales de los medios de comunicación trabajarán desde el Centro de Presentación de Resultados, que se convertirá en un centro de prensa para informar sobre la jornada electoral.

El escrutinio comenzará a las 20:00 horas, cuando cierren los centros de votación. Los primeros datos se ofrecerán a las 21:00 horas y, a partir de ahí, se podrá seguir el escrutinio online. Se actualizarán los datos a intervalos de tres minutos.

Sin embargo, el denominado "escrutinio general" se realizará en las sedes (palacios de justicia) de las tres juntas electorales de Territorio Histórico el próximo viernes 26 de abril.

Esto incluirá las reclamaciones presentadas a partir del domingo electoral y aceptadas por las juntas electorales de Territorio Histórico (JETH) a los resultados del "escrutinio provisional", y el Escrutinio del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Una vez obtenidos estos resultados y si no hay nuevas reclamaciones, pasarán a ser definitivos y las juntas electorales proclamarán a las personas electas, proclamación que deberá publicarse, en un máximo de 7 días, tanto en el BOPV como en los boletines de cada territorio histórico.