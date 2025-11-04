GRUPO EITB Series EITB por primera vez en el festival Serielizados, el certamen internacional más prestigioso del Estado EITB Publicado: 04/11/2025 11:24 (UTC+1) Última actualización: 04/11/2025 11:37 (UTC+1) Las series en euskera "Argi gorriak" y "Zeru Ahoak", participadas por EITB, estarán presentes en la 12ª edición de este festival, que tendrá lugar del 3 al 12 de noviembre, y donde EITB tendrá una presencia destacada. Fotograma de "Argi Gorriak" Whatsapp

Euskaraz irakurri: EITBk estreinakoz hartuko du parte Bartzelonako Serielizados jaialdian, telesailen hitzordu entzutetsuan

La serie "Argi Gorriak", participada por EITB, competirá en la Sección Oficial de Serielizados, el prestigioso Festival de Series de Barcelona. Alberto Gastesi, Alejandra Arróspide y Alex Merino, creadores de la ficción, presentarán allí la cinta, cuyo estreno internacional será el 7 de noviembre a las 20:00 en los Cines Mooby Aribau. En el certamen catalán se podrá ver un adelanto de los tres primeros capítulos, en su versión original (euskera) con subtítulos en castellano e inglés. La serie se estrenará en 2026 en PRIMERAN, la plataforma de streaming de EITB. Producida por Vidania Films con la participación de EITB y el apoyo del Gobierno Vasco, combina humor, intriga y drama familiar con un enfoque fresco y actual. La serie está protagonizada por Itziar Ituño, que interpreta el papel de Elena Múgica, una actriz de doblaje que ha dejado atrás sus años más vibrantes y vive sumida en la rutina.

Tras su histórico estreno en el Zinemaldia, también se presenta en Serielizados "Zeru Ahoak", el apasionante thriller participado por EITB, dirigido por Koldo Almandoz y protagonizado por Nagore Aranburu. Será el 10 de noviembre, a las 19:00 horas en los Cines Mooby Aribau. A la proyección acudirán la actriz Sara Cózar, el actor Josean Bengoetxea, que forman parte del reparto, y la productora Marian Fernández.

Por su parte, responsables de EITB tendrán un papel activo en el festival catalán. El 6 de noviembre, Joselu Blanco, el director de Programación de ETB, participará como experto en la jornada Serializados PRO, dirigida a guionistas, productores, distribuidores y otros trabajadores del sector audiovisual. Además, Gorka García, director de Entretenimiento y Artístico de ETB, estará en la mesa redonda sobre el fomento del talento emergente en las producciones de las televisiones públicas.

Vanesa Fernández Guerra, directora de Cultura y Euskera de EITB, que también estará presente en Serielizados, se muestra muy entusiasmada: "Es la primera vez que EITB está presente en este festival tan relevante y es todo un honor que el euskera viaje por el mundo participando en certámenes internacionales como este". Vanesa Fernández subraya que desde 2023 EITB apuesta decididamente por la ficción seriada independiente en euskera, apuesta que está dando tan buenos resultados.