GRUPO EITB Izendapenak "Irabazi Arte", "Generación Click" y Los Williams, nominados a los premios Iris de la Academia de la TV EITB Publicado: 06/11/2025 18:18 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2025 18:31 (UTC+1) De entre las 20 categorías con premio, EITB ha conseguido nominaciones en tres apartados. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid. "Irabazi Arte", "Generación Click" y Los Williams, nominados a los premios Iris Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: "Irabazi Arte", "Generación Click" eta 'Los Williams', Telebista Akademiaren Iris sarietarako izendatuta

Este jueves, 6 de noviembre, la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual ha dado a conocer la lista de nominaciones a los premios Iris de este año. De entre las 20 categorías con premio, EITB ha conseguido nominaciones en tres apartados: "Generación Click" de ETB2, como Mejor Programa de Divulgación; el documental de PRIMERAN Los Williams, como Mejor Documental, y la serie "Irabazi Arte" como Mejor Programa Infantil.

Los galardones de la Academia de Televisión tienen como propósito distinguir la excelencia de profesionales y programas de entretenimiento, ficción e informativos de cadenas generalistas y plataformas de la temporada 2025. El acto de entrega se celebrará el 16 de febrero de 2026 en el Teatro Real de Madrid.