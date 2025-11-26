GRUPO EITB Gala de entrega "Ur Handitan. Palestina, gatazka amaigabea" y "Zurrunbiloa", finalistas de los Premios Rikardo Arregi EITB Publicado: 26/11/2025 11:19 (UTC+1) Última actualización: 26/11/2025 11:22 (UTC+1) Esta tarde se entregarán los Premios de Periodismo Rikardo Arregi. La gala de tendrá lugar en el centro cultural Bastero de Andoain se podrá seguir en directo vía streaming en eitb.eus a partir de las 19:00 horas. Premios Rikardo Arregi 2025 Whatsapp

Esta tarde se celebrará en el centro cultural Bastero de Andoain la gala de los Premios de Periodismo Rikardo Arregi. Se fallarán el Premio de Periodismo y el Premio de Comunicación, para los que el tribunal ha seleccionado cuatro finalistas por cada modalidad.

Entre los finalistas al Premio de Periodismo está el reportaje "Ur Handitan. Palestina, gatazka amaigabea", que cuenta el viaje del periodista Xabier Madariaga a Jerusalén en el aniversario de los atroces atentados de Hamas y el inicio de la masacre de Gaza. Madariaga vuelve a reunirse con las personas que él mismo entrevistó hace 20 años para conocer cómo ha cambiado la situación, centrándose en el conflicto entre Palestina e Israel. Además, incluye una entrevista a Ander Illarramendi, hermano de Iván Illarramendi, el primer vasco fallecido en el conflicto.

Por otra parte, entre los nominados al Premio de Comunicación está "Zurrunbiloa", proyecto que analiza la salud mental de los jóvenes, creado por la fundación Elhuyar, emitido en ETB1 y disponible en la plataforma PRIMERAN.

Además, se entregará una mención honorífica a Jakoba Errekondo, por su labor divulgativa en diferentes medios de comunicación en torno a las plantas y temas de la huerta. Precisamente, emprendió esta labor en Euskadi Irratia, donde continúa colaborando en el programa "Landaberri", todos los sábados.

La gala de entrega que tendrá lugar en el centro cultural Bastero de Andoain se podrá seguir en directo vía streaming en eitb.eus a partir de las 19:00 horas.