GRUPO EITB EITB 2030 Estrategia EITB impulsa la innovación en el sector audiovisual público con una jornada de referencia en el seno de FORTA EITB Media Publicado: 27/11/2025 11:27 (UTC+1) Última actualización: 27/11/2025 11:27 (UTC+1) Representantes de los doce entes públicos autonómicos que conforman FORTA se han reunido en la sede de Bilbao para intercambiar experiencias, explorar sinergias y anticipar tendencias que marcan el presente y futuro del ecosistema audiovisual digital. Andoni Aldekoa, director general de EITB, durante su presentación Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Ikus-entzunezko sektore publikoan berrikuntza sustatzea helburu duen FORTAren jardunaldia, EITBren eskutik

Este miércoles, 26 de noviembre, la sede de EITB en Bilbao ha acogido la Jornada Presencial de la Comisión de Innovación y Transformación Digital de FORTA, órgano actualmente liderado por EITB. Ha sido una cita estratégica para el ecosistema audiovisual digital, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias, explorar sinergias entre los medios públicos y anticipar tendencias que marcan el presente y futuro.

El encuentro, organizado por EITB, ha reunido a representantes de los doce entes que conforman la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos y ha puesto en valor la vocación transformadora de los servicios públicos de comunicación, y especialmente el papel que EITB desempeña actualmente como entidad líder de la Comisión de Innovación y Transformación Digital de FORTA.

La cita ha contado con ponencias de alto nivel centradas en inteligencia artificial, datos, innovación editorial y SEO de nueva generación. Entre ellas han destacado las de Jon Telletxea, director de Data, IA e Innovación de EITB, y expertos de Smartup, Vicomtech o SunTzu, que han abordado cuestiones como la medición de audiencias 360 o el uso de agentes de IA en redacciones y producción de contenidos.