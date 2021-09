06/09/2021 12:40 GRUPO EITB Grupo EITB Comienza la nueva temporada de las radios de EITB EITB Media Radio Euskadi y Radio Vitoria estrenan el magazine "Distrito Euskadi" con Estibaliz Ruiz de Azua. En Euskadi Irratia, "Faktoria" dedicará una atención especial al cambio climático y "Baipasa" analizará lo que sucede en Oriente Próximo. Gaztea celebra la 30ª edición de Maketa Lehiaketa. Escuchar la página Escuchar la página

La gran novedad de las radios del grupo EITB será el nuevo magazine de tarde que emitirán conjuntamente Radio Euskadi y Radio Vitoria, "Distrito Euskadi", un programa abierto a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Un gran equipo con Estibaliz Ruiz de Azua al frente recorrerá las calles y plazas a la búsqueda de esos relatos, de esas voces. Contar historias y hacer que nuestra audiencia sea participe de ellas será el objetivo de "Distrito Euskadi", que arrancará a las cuatro de la tarde, de lunes a viernes.

Tertulias originales en su planteamiento, con vascos de aquí y allí, con otros acentos, intergeneracionales, desgranarán la actualidad del día. Será tras escuchar a los protagonistas, bien conocidos o anónimos, pero siempre desde otra perspectiva a la habitual. El escritor y catedrático Antonio Altarriba, por ejemplo, se estrenará en el papel de reportero, aportando una visión diferente a los temas que conocerá in situ. Susana Lakunza, Kepa Murua, Ziortza Carranza, Irati Jimenez o Ritxard Bacete son algunos de los nombres de una amplia y variopinta lista de colaboradores. Félix Linares, por su parte, se encargará de interactuar con la audiencia y recoger todas sus impresiones sobre los temas que se vayan planteando a lo largo de toda la tarde.

Estibaliz Ruiz de Azua en Radio Euskadi.

Radio Euskadi

Radio Euskadi esta temporada sonará diferente, ya que renueva todas sus sintonías e indicativos. Las piezas musicales son obra del famoso compositor y ganador de un Goya, Fernando Velázquez, que ha contado para su grabación con la colaboración de Euskadiko Orkestra.

"Boulevard", que amplía su duración hasta las 12:00, contará con nuevas voces. Se incorporan a la tertulia la ex ministra de educación Isabel Celaá, el ex presidente de CEBEK Iñaki Garcinuño, el miembro de la Fundación Iratzar Joseba Permach, actualmente profesor de la UPV-EHU, el consultor empresarial Mohamed Akbache y el periodista Jonathan Martínez. La jueza y ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la periodista Arantza Sinobas o el humorista Humberto Gutiérrez también participarán en esta nueva temporada de "Boulevard" que será conducido por Xabier García Ramsden.

"Boulevard" ha arrancado esta temporada en las calles de Durango, algo que se convertirá en una de sus señas de identidad. Esta semana organizará, además, un encuentro con los alcaldes de Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Bilbao. Gorka Urtaran, Eneko Goia y Juan María Aburto estarán juntos en los estudios de Radio Euskadi.

A continuación, a las 12:00, Radio Euskadi también estrena "La Terraza", una hora para relajarse con Iñigo Lejarza antes de volver a tomar el pulso a la actualidad del día en "Crónica de Euskadi". Charlas entretenidas con personajes conocidos y secciones con chispa, en nuestra terraza, que durante la pandemia se ha convertido en el punto de socialización, algo que pretende cumplir este programa. "La Terraza" incluirá la versión radiofónica del conocido concurso "Atrápame Si Puedes", donde el ganador conseguirá un pase directo para participar en el programa televisivo.

A las 13:00 horas, "Crónica de Euskadi" refuerza y amplía su esfuerzo por la información en directo, variando para ello su esquema. Con Dani Álvarez al frente, por segundo curso consecutivo, el informativo central del día dará más peso a la información en directo y actualizará, ininterrumpidamente hasta las 14:15 horas las noticias más relevantes del momento en Euskadi y el mundo, con un refuerzo de la información local y una nueva desconexión territorial para Navarra a las 13:30.

"Kultura.eus", el programa de actualidad cultural, cambia de hora y renueva formato: más ágil, cercano y dinámico. Cada tarde, a las 15:00 horas, Galder Pérez pondrá el foco en lo más destacado de la creación artística, dentro y fuera de nuestras fronteras. Información cultural y también análisis a cargo de un grupo de especialistas en las diferentes disciplinas artísticas.

Arantza García dirigirá "Ganbara", el programa de actualidad más veterano de la radio vasca y que es punto de encuentro del análisis y los puntos de vista de la sociedad vasca. Miriam Duque le acompañará al frente de Ganbara de cerca, que incluirá secciones sobre crónica negra, salud mental, entre otras.

Los fines de semana, Almudena Cacho y el equipo de "Más Que Palabras" estrenan temporada con una nueva sección dedicada al mundo del motor. El presidente de la Federación Vasca de Autoescuelas, Iñigo Montenegro, nos hablará sobre vehículos y la nueva movilidad eléctrica. Vuelve a "MQP" la entrevista en profundidad, sin olvidar el contacto con la calle.

En deportes, esta temporada llegará con importantes novedades en todas las franjas. Así, se refuerza el "Kirolaldia Fin de Semana" con la incorporación de nuevas voces a la retransmisión de los partidos de fútbol (Iñaki Alonso, Carlos Martínez, Larraitz Lucas e Iñaki Alzola), lo que amplía un ya de por sí extenso equipo de comentaristas en el que continuarán Luis Fernando Dadie y Joseba Beloki. Además, César Pérez Gazolaz se encargará de dirigir el "Kirolaldia" de mediodía y Asier Kareaga pasará a presentar "Fuera de Juego", el programa deportivo nocturno de referencia de la radio en Euskadi.

Euskadi Irratia

El programa "Faktoria" comienza nueva temporada este lunes con Iñaki Guridi y con protagonistas que inician una nueva etapa en su vida: una mujer que ha sido madre recientemente, un refugiado de Mauritania que ha conseguido un trabajo fijo, un ex deportista profesional que va a comenzar sus estudios universitarios, un emprendedor que ha abierto su propio negocio…

El miércoles realizarán un programa especial desde la cárcel de Zaballa, previo al traspaso de la competencia de prisiones al Gobierno Vasco. Tendrán como invitados a Jaime Tapia (asesor en temas penitenciarios), personas que están presas, un psicólogo, etc…

El cambio climático será uno de los temas principales que abordará "Faktoria" esta temporada, analizando con expertos sus consecuencias en Euskal Herria y acudiendo a los lugares donde ya empiezan a notarlo. Tendrán nuevas secciones, por ejemplo, Auto-hizketak, que ofrecerá las reflexiones de un oyente ficticio desde su coche de camino al trabajo. Jon Celestino tendrá una sección quincenal que aunará música y actualidad. Contarán con nuevos analistas, entre ellos, Ainhoa Etxaide, Elena Laka, Eneko Zarraoa y Estitxu Garai, y se suman a la lista de colaboradores Oier Arantzabal, Alaia Martin y Maddalen Arzallus.

En la segunda parte de "Faktoria", el magazine, Manu Etxezortu y su equipo continuarán con su particular relato de la vida, historias cercanas y actuales, desde la calle. Además, conocerán a personas que han sabido reinventarse de la mano de Ane Undurraga. El psicólogo Aitor Aritzeta ofrecerá consejos para vivir mejor y con la economista Sara Urionabarrenetxea aprenderán a cuidar nuestro bolsillo.

Iñaki Guridi, Oihane Perez, Igotz Alkorta y Maite Artola en Euskadi Irratia.

Maite Artola estará al mando del informativo "Goizak Gaur" cada mediodía. Realizará el relato y análisis de lo que ha sucedido a lo largo del día, dando voz a los protagonistas de la actualidad.

Por la tarde, Olaia Urtiaga abrirá una ventana al mundo en el programa "Baipasa". Además de conectar con las corresponsales internacionales de EITB, este año se acercarán a Oriente con Marijose Lasa y Andoni Lubaki. Gaizka Izagirre, Marga Berra y Ibai Zabala realizarán un mapa audiovisual para no perdernos en las pantallas. Y terminarán la semana con la sección de humor Ezbaian, a cargo de Antton Telleria e Iker Lauroba, e Iñaki Cid y Eneritz Sánchez.

"Mezularia", de la mano de Oihane Perez, profundizará este año en la información más cercana, cada tarde, a partir de las 19:00 horas.

El fin de semana, Nagore Telleria y el equipo del programa "Amarauna" mirarán al mundo con tranquilidad. Iñaki Segurola y Andoni Egaña invitarán a las y los oyentes a la reflexión, continuarán con la sección dedicada al mundo digital y abordarán la transición energética con el experto Aitor Urresti. Igotz Alkorta estará al frente del equipo de informativos del fin de semana.

En deportes, nuestro deporte y nuestros deportistas nos sentirán cerca. Real, Baskonia, Bidasoa y Bera Bera en Europa; Jon Rahm y Carlota Ciganda en los Estados Unidos, y Aitzol Atutxa, Oihana Kortazar y Julen Gabirondo en Euskal Herria. Las radios de EITB, en las hondas de nuestro deporte.

Radio Vitoria

Radio Vitoria renueva la programación intensificando su compromiso con la realidad de Araba y su capital Vitoria-Gasteiz. Los informativos y magazines matinales diarios de "Radio Vitoria Gaur" y "Araba Gaur", bajo las direcciones de Maritxu Díez, Pilar Ruiz de Larrea e Ismael Díaz de Mendibil sucesivamente, junto con un amplio equipo de profesionales y colaboradores especialistas, abrirán los micrófonos a todos los agentes sociales, políticos, económicos y culturales del territorio, tomando el pulso a la actualidad en cada momento.

Entre las novedades del nuevo curso adquieren un protagonismo especial las citas mensuales del diputado general Ramiro González y del alcalde Gorka Urtaran, para mantener un encuentro abierto con los oyentes y responder a todas las preguntas, inquietudes y preocupaciones que les planteen en antena. El programa "Herrian", poniendo el foco en todas y cada una de las localidades alavesas, completa el círculo de una emisora con vocación de servicio público, llegando a todos los rincones del territorio.

Radio Vitoria refuerza al mismo tiempo su compromiso con la cultura impulsando y difundiendo los principales eventos culturales desde el Festival Internacional de Teatro hasta el de jazz, pasando por el Azkena Rock Festival, Música Antigua, Clásica, de Opera y Contemporánea. Este año una nueva edición del certamen de radio-novela enriquecerá la oferta cultural.

El magazine de fin de semana "Déjate Llevar" con Aratz Goikoetxea, tras su estreno en antena el pasado mes de enero, reanudará ya en septiembre un curso completo, refrescando la oferta radiofónica de Radio Vitoria con la lupa puesta en contenidos contados de otra manera a través de reportajes, entrevistas e interlocutores, que realizan aportaciones bajo un prisma distinto, distanciándose del estrés diario de la semana laboral.

El liderazgo de Radio Vitoria en el área deportiva crecerá este año siendo la emisora que mayor despliegue de recursos humanos y técnicos destina a la cobertura de los principales equipos y deportistas alaveses, siendo la única emisora que retransmite íntegramente todos los partidos del Deportivo Alavés y Baskonia. Continuará, además, con el reto de ser la emisora estandarte del deporte femenino, primero con las retransmisiones del Araski de baloncesto y ahora con la incorporación de Las gloriosas en fútbol. Las ediciones diarias de los programas de "Radio Vitoria Deportes" con Rafa Mungia - de Lunes a Viernes- y Emilio Pascual- sábados y domingos-, junto a las retransmisiones de Eneko Aldekoa y Ricardo Guerra, secundadas por analistas y especialistas en las diferentes áreas integran una oferta deportiva, que es una de las señas de identidad de la emisora y estrecho vínculo de unión con la audiencia.

Gaztea

"Dida" continuará siendo el despertador para los oyentes de Gaztea, pero este año prolongará su duración hasta las 14:00 horas. Julen Telleria estará al frente de la primera parte del programa, entre las 07:00 y las 11:00 horas, y le acompañarán Jon Gotzon, Antton Telleria y Andrea Aranburu. A las 11:00 horas les tomarán el relevo Ainhoa Vitoria y Xabin Fernández.

El equipo de "Gu", formado por Ibon Fernández, Maite Garmendia y Alain Pérez, continuará amenizando las tardes de Gaztea, y con Julen Idigoras podremos disfrutar de entrevistas y conciertos acústicos en "B Aldea". Maider Gorostegi realizará el repaso a las listas internacionales de 22:00 a 23:00 horas.

El fin de semana tendremos clásicos con Joseba Sacristan, el repaso a la lista de "Top Gaztea" con Oizeder Mayo y Oihan Vega, y la cita con Txurru los domingos por la tarde.

La oferta musical de Gaztea se completa con DJ Flaca los viernes por la noche, el espacio "Boom Shaka Laka" con Makala los domingos por la noche, y la radio fórmula de la mano de Maider Gorostegi, Joseba Sacristán, Leire Arrojeria y Sara Alonso.

El equipo de Gaztea.

Entre las iniciativas especiales, este año el certamen Maketa Lehiaketa, que celebra su 30ª edición, llega más tarde de lo habitual. El lunes 6 de septiembre comenzará el plazo para entregar los trabajos y el 25 de noviembre será la final.

Además, Gaztea estrenará el videopodcast "Yoko Ona", un proyecto dirigido por Ainhoa Vitoria en el que participarán las músicas Olatz Salvador y Lore Nekane Billelabeitia (Belako), la webserie "DANIEL | A" y el programa debate "Zulora".

EITB Musika

EITB Musika celebra esta temporada su 20 aniversario. Y lo hace con un lema propio, Piztu zure irratia, que con la colaboración de diferentes agentes y protagonistas de la vida social vasca, que han puesto su cara, amenizará la antena y las redes, dejando claro que esta emisora musical ha conseguido convertirse en la emisora preferida de aquellos que buscan una compañía eminentemente musical, caracterizada por una selección cuidada y variada de música actual y clásica.