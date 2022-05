El 40 aniversario de EITB, en 5 millones de cupones de la ONCE

12/05/2022 12:02

EITB 40

Compartimos lo que somos

EITB Media

El 20 de mayo se cumplen 40 años de la aprobación de la ley de creación de EITB. El cupón de la ONCE que se sorteará la víspera, 19 de mayo, estará dedicado a ese aniversario.

EITB protagoniza el cupón de la ONCE que se sorteará el jueves 19 de mayo de 2022. Un total de 5 millones de cupones de la ONCE se sumarán al 40º aniversario de la Radio Televisión Pública Vasca.

Los detalles del cupón se han dado a conocer en el marco de la presentación que ha tenido lugar este jueves, 12 de mayo, en la sede de EITB de Bilbao de mano del Delegado territorial de la ONCE en Euskadi, Juan Carlos Andueza; la Jefa de Juego de la ONCE en Euskadi y Cantabria, Usue Vallejo; la agente vendedora de la ONCE, Batirtze Arnaiz; junto a la directora gerente de EITB Ibone Bengoetxea. Ambas partes han mostrado su satisfacción por esta colaboración.

Imagen de la presentación. EITB Media

El cupón, que está ilustrado por una fotografía de la primera sede de EITB en Iurreta y el lema 40º aniversario. Compartimos lo que somos, se sorteará el jueves 19 de mayo de 2022, víspera del 40 aniversario de la aprobación de la ley de creación de EITB. Al ser un cupón de Diario, pondrá en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras, y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros). Asimismo, habrá reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Imagen del cupón

De este modo, la ONCE continúa haciéndose eco y reflejando algunos de los eventos más significativos de Euskadi, agradeciendo la confianza que la ciudadanía sigue depositando en los juegos de la ONCE, gracias a los cuales cerca de 3300 personas ciegas y/ o con baja visión, afiliadas a la Organización en la CAV, reciben las necesarias prestaciones sociales y técnicas, apostando por su plena inclusión. Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos del Estado. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.

El Grupo de Comunicación EITB, por su parte, se suma a la larga lista de entidades y empresas que han protagonizado los cupones de la organización que trabaja por la inclusión de personas ciegas y con discapacidad visual o de otro tipo. Como grupo audiovisual referente, para EITB es importante fortalecer esta alianza con la ONCE, según ha destacado Ibone Bengoetxea en la presentación. La directora gerente ha subrayado el papel de EITB como servicio público y agente de transformación, y su objetivo de contribuir a aquellas causas que van a ayudan al desarrollo social.

40 aniversario: Compartimos lo que somos

Este cupón se enmarca dentro de las distintas iniciativas y celebraciones organizadas con motivo del 40 aniversario. Desde el pasado 1 de enero, Euskal Telebista cuenta con una nueva imagen con la que arrancó la celebración, y este 20 de mayo se cumplen 40 años de la aprobación de la ley de creación de EITB por el Gobierno Vasco, cuatro décadas al servicio de la sociedad vasca.

EITB cumple así 40 años con el firme compromiso de ser agente activo de la transformación social en Euskadi, y con el objetivo de acompañar en este camino a la ciudadanía vasca para avanzar hacia una sociedad abierta al mundo y reflejo de la diversidad a través de su imagen y contenidos, ofreciendo además de información y entretenimiento, contenidos educativos. Todo ello, para seguir siendo modelo de radio televisión pública de calidad.

40 años de servicio público, también premiados por ONCE

El cupón dedicado a EITB pone de relieve la excelente relación que mantienen la entidad pública y ONCE Euskadi. No en vano además de varios convenios de colaboración que se han ido sucediendo durante los últimos años, varios programas o profesionales de la Radio Televisión Pública Vasca han sido merecedores de los premios solidarios que la ONCE en Euskadi otorga anualmente, en la categoría de trabajo de comunicación. El más reciente lo recibió EITB Maratoia, concretamente, por la iniciativa derivada de la pandemia de la covid 19, recaudando fondos para su investigación biomédica, impulsando la cohesión social para avanzar en su prevención, diagnóstico, tratamiento y en la mejora de la gestión y organización de los recursos sanitarios.