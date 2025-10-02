EITB Maratoia 2025 pone el foco en el envejecimiento saludable, por una vida larga y bien vivida

02/10/2025 09:50

EiTB MARATOIA

EITB Maratoia

EITB

'¡Larga vida a la buena vida!' es el lema de esta edición, cuya banda sonora será el mítico tema "Euskal rock´n´roll" de Niko Etxart, en un canto conjunto a la vida que pretende unir generaciones.

Llega la hora de la gran iniciativa solidaria de EITB. Como cada año, se presenta en sociedad una nueva edición de EITB Maratoia, aunque la causa elegida para este año no es una enfermedad, sino un tema más amplio: el envejecimiento saludable. Bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida! / Bizi bedi bizipoza!, EITB Maratoia apuesta, desde un enfoque positivo, por una vida larga, pero bien vivida. Y es que, no se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor.

Precisamente, justo después del Día Internacional de las Personas Mayores ha tenido lugar la presentación de esta edición, junto a las organizaciones y asociaciones que acompañarán este año la campaña. En el acto de la sede de EITB en Bilbao han estado presentes Isabel Octavio, directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EITB; Iñaki Gutierrez Ibarluzea, director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitarias del Gobierno Vasco; y representantes de diversas asociaciones como el responsable de BBK Sasoiko, Víctor Carramiñana; y el presidente de Nagusilan, Joserra Ecenarro, junto a María Encarnación Baztan del Río, voluntaria de esta última.

En todo el mundo, las personas viven más tiempo que antes. Es por ello que envejecer de forma saludable es hoy un tema prioritario, y Euskadi se prepara para afrontar este reto social y de salud. Resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento con programas específicos que nos hacen ser un referente; y, para ello, EITB Maratoia volverá a impulsar dos ejes:

-Recaudar fondos para la investigación, con el fin de mantener y mejorar la salud física y mental. Será destinada a BIOEF, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

-Concienciar sobre la necesidad de cuidarse, impulsando la prevención e innovación a favor del bienestar diario.

Como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con una campaña que quiere unir generaciones a través de un canto a la vida, una campaña que busca unir a diferentes generaciones para impulsar una larga vida bien vivida.

Como en estos últimos años, la iniciativa girará en torno a una canción, en este caso el mítico tema "Euskal rock'n'roll" de Niko Etxart.

"Estamos solo en los primeros pasos de esta gran campaña, pero tenemos ingredientes para tejer, entre todos y todas, una gran red de solidaridad", ha subraya Isabel Octavio.

El gran día de EITB Maratoia 2025 será el 18 de diciembre, pero desde ahora está en marcha el BIZUM (donación solidaria: 33478).

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable