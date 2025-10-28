EiTB MARATOIA EITB Maratoia EITB Maratoia estrena el spot de esta edición: "Euskal rock 'n' roll", por una larga vida bien vivida EITB Publicado: 28/10/2025 08:00 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 08:00 (UTC+1) Protagonizado por voluntarios y voluntarias de la asociación Nagusilan, nos propone un gran twist solidario, al ritmo del mítico tema de Niko Etxart. Un canto conjunto a la vida que pretende unir generaciones. 0:30 Whatsapp

Poco a poco se acerca la gran iniciativa solidaria de EITB y, como cada año, EITB Maratoia estrena su spot solidario. Grabado en Hondarribia, Irun y Donostia, este año está protagonizado por voluntarios y voluntarias de la asociación Nagusilan: María José, Encarni, José Ignacio, Gema, Gloria, Javier, Pamela, Begoña, Juan Jose, Arantxa, Mari Jose, Juani, Mayenia y Rebecca. Todos ellos y ellas, junto a generaciones más jóvenes, bailan al ritmo del tema "Euskal rock´n´roll" de Niko Etxart, en un gran twist solidario: cocinando, en el salón, en la parada de autobús, pescando, en un frontón…

La causa elegida para este año no es una enfermedad, sino un tema más amplio: el envejecimiento saludable. Bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida! / Bizi bedi bizipoza!, EITB Maratoia apuesta, desde un enfoque positivo, por una vida larga, pero bien vivida. No se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor. Envejecer de forma saludable es hoy un tema prioritario, un reto social y de salud que hay que afrontar. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento. Como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con una campaña que busca unir a diferentes generaciones.

El gran día de EITB Maratoia 2025 será el 18 de diciembre, pero desde ahora está en marcha el BIZUM (donación solidaria: 33478).

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable.