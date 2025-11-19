Ya está aquí el videoclip de este año de EITB Maratoia: ¡LARGA VIDA A LA BUENA VIDA!

19/11/2025 11:28

''Euskal rock n' roll''

Niko Etxart, Aurora Beltrán y Janus Lester son los protagonistas, en un emotivo canto conjunto a la vida. Con el envejecimiento saludable como causa, la de este año es una campaña solidaria que busca unir generaciones. EITB Maratoia ha unido a los tres artistas para crear un videoclip espectacular.

Este miércoles, 19 de noviembre, EITB Maratoia estrena videoclip, grabado por los artistas Niko Etxart, Aurora Beltrán y Janus Lester el pasado 10 de noviembre en los estudios de Elkar. Es una nueva versión del mítico tema "Euskal rock n' roll " del propio Etxart. Y es que, los tres artistas ponen voz a la banda sonora de este año, con el ritmo original de la canción y con letra adaptada a la causa. Janus Lester en la guitarra acústica y Aurora Beltrán con la eléctrica. Todo ello, para crear un canto conjunto a la vida que pretende unir generaciones.

Así, EITB Maratoia 2025 cuenta desde hoy con nuevo videoclip que, junto al spot de los voluntarios y voluntarias de Nagusilan, serán el eje del reto de esta edición, en la que el resto es fácil: bailar un gran twist solidario al ritmo de "Euskal rock n' roll". En la web de Maratoia está disponible un tutorial con propuestas de pasos de baile, y ya podemos subir nuestras versiones en el apartado Tu mejor versión/ Zure bertsiorik onena.

La causa elegida para este año es el envejecimiento saludable, bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida! / Bizi bedi bizipoza! No se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación en el envejecimiento; y, como agente de transformación social, EITB quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con esta campaña.

El gran día de EITB Maratoia 2025 será el 18 de diciembre, pero desde ahora está en marcha el BIZUM (donación solidaria: 33478).

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable.