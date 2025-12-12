Un maratón de baile de 14 horas acompañará a la gran jornada solidaria de EITB Maratoia el 18 de diciembre

12/12/2025 11:30

Envejecimiento saludable

Desde las 09:00 y hasta las 23:00, EITB Maratoia convertirá en pistas de baile lugares tan cotidianos como mercados y estaciones de tren o autobuses. Será en Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Bilbao, y toda la ciudadanía está invitada a sumarse a este gran baile intergeneracional.

Bajo el lema ¡Larga vida a la buena vida!, el jueves 18 de diciembre, EITB Maratoia 2025 celebrará su gran jornada solidaria, cuya causa es el envejecimiento saludable. Un año más, el objetivo será doble: sensibilizar sobre la importancia de la investigación y recaudar fondos*. Contará con una programación especial en EITB, volcada en EITB Maratoia, y también continuas conexiones en directo con el centro de llamadas en la sede de Bilbao, por donde pasarán más de 150 rostros conocidos.

Como todos los años, será un día intenso que, en esta edición, además, se convertirá en aún más movido: EITB Maratoia contará con un gran maratón de baile de 14 horas ininterrumpido en cuatro capitales. No en vano, los y las especialistas recomiendan el baile como una actividad muy positiva para lograr un envejecimiento saludable, por lo que EITB Maratoia ha organizado encuentros de baile abiertos al público a lo largo de toda la jornada. Allí, bailarines y bailarinas anónimos convertirán en pistas de baile todos esos espacios cotidianos.

De 09:00 a 12:00 horas, arrancará en Pamplona, en la estación nueva de autobuses; posteriormente, a partir de las 12:00 horas, la cita es en el centro comercial El Boulevard de Vitoria-Gasteiz, con cuatro horas de baile. El relevo lo cogerá San Sebastián de 16:00 a 20:00 horas, en Garbera. Y, por último, el maratón se traslada a Bilbao, a la estación de San Mamés, donde podremos bailar de 20:00 a 23:00 horas. Habrá exhibiciones de diferentes estilos de baile y sobre todo alegría y buen humor, para visibilizar los beneficios del baile para nuestra salud. Todo ello será retransmitido vía streaming por el canal de YouTube de EITB, y a lo largo de la jornada los diferentes programas e informativos de los medios de EITB llevarán a cabo conexiones en directo.

La presentación de esta gran cita solidaria y de baile ha tenido lugar este viernes, 12 de diciembre, en la sede de EITB en Bilbao, en un acto en el que han participado Isabel Octavio, directora de Estrategia y Comunicación Corporativa de EITB; Iñaki Gutierrez Ibarluzea, director de Investigación, Innovación y Evaluación Sanitaria del Gobierno Vasco; Pilar Sorando Fernández, directora médica del hospital Santa Marina y referente en envejecimiento; Juan Fernández, coordinador de Innovación de BioAraba; Joserra Ecenarro, presidente de Nagusilan; Víctor Carramiñana, responsable de BBK Sasoiko; y el bailarín Oier Agirre, protagonista del tutorial de baile de EITB Maratoia. El acto ha contado con una sorpresa: el robot Saaki, que también ha bailado el rock and roll de esta edición.

La importancia del envejecimiento saludable y la necesidad de estudios para mantener y mejorar la salud física y mental han sido ejes del acto. Todo ello, por una larga vida, bien vivida; y es que, no se trata sólo de vivir más años, sino de vivirlos mejor, con lo que envejecer de forma saludable es hoy un reto social y de salud. Para ello, resulta imprescindible continuar con la investigación y la innovación; y, EITB, como agente de transformación social, quiere lograr la colaboración de toda la sociedad con esta campaña solidaria que busca unir a diferentes generaciones.

Ya se pueden realizar donaciones, a través de BIZUM (donación solidaria: 33478) y en el teléfono gratuito 900 840 750 (de 11:00 a 22:00). Además, EITB Maratoia anima a la ciudadanía a seguir mandando vídeos bailando.

Movámonos por la prevención y la investigación, por un envejecimiento activo y saludable.

Investigación del envejecimiento saludable

El Sistema Vasco de Salud ha participado en 28 proyectos de investigación y estudios clínicos en el ámbito del envejecimiento saludable durante el año 2024. Esta actividad supone un 5,5 % del total de proyectos de investigación en los que colaboran los y las profesionales de sistema sanitario de Euskadi, con un presupuesto de más de dos millones de euros.

Estos proyectos de investigación son llevados a cabo por destacados grupos de investigación activos en los Institutos de Investigación Sanitaria Bioaraba, Biobizkaia y Biogipuzkoa, así como en el Instituto de Investigación en Sistemas de Salud Biosistemak. En total, son 36 investigadores e investigadoras principales que desarrollan su actividad investigadora en el ámbito del envejecimiento.

EITB Maratoia: Más de 10 millones de euros en 25 años

La solidaridad de la sociedad ha permitido destinar, hasta la fecha, más de diez millones de euros para 136 proyectos de investigación en cáncer (infantil, pulmón, mama, entre otros), ictus, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad cardiovascular, Alzheimer, autismo, discapacidad intelectual, enfermedad mental, daño cerebral adquirido, trasplantes y enfermedades raras, entre otros.

* La recaudación se canaliza a proyectos de investigación a través de BIOEF, Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.