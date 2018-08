noticias

La canción escrita por Jackson

'We Are the World' volverá a grabarse para ayudar a Haití

21/01/2010

Parece asegurada la participación de Usher, Natalie Cole y John Legend y suenan nombres como Sting, Fergie, Alicia Keys o Justin Timberlake entre los posibles colaboradores.

La canción ''We Are the World'' (1985) escrita por Michael Jackson y Lionel Richie volverá a grabarse en febrero con el objetivo de recoger fondos para ayudar a mejorar la situación en Haití.

Richie y el productor discográfico Quincey Jones tenían previsto hacer una nueva versión del tema este año con motivo de su 25 aniversario y la crisis humanitaria en Haití tras el terremoto les animó dedicar los ingresos que se obtengan a ayudar a las víctimas.

No faltará Richie y tampoco la voz de Michael Jackson, que había vuelto a interpretar la canción para su gira ''This Is It''.

''We Are the World'' salió al mercado en 1985 con el propósito de recaudar fondos para la ayuda en África y estuvo respaldado por 45 estrellas como Bob Dylan, Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner, Stevie Wonder, Bruce pringsteen, Cyndi Lauper o los hermanos Jackson.