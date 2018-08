noticias

En Bilbao

Cientos de personas se suman a la marcha de Gesto por la Paz

Redacción

30/01/2010

Representantes del Gobierno vasco y de partidos políticos han participado en la manifestación en la que se ha recordado a los tres asesinados por ETA en el último año.

Cientos de personas han acudido a la manifestación convocada por Gesto por la Paz en Bilbao, bajo el lema ''Bakea da bide bakarra. Sin violencia ni amenazas''.

La marcha a comenzado a las 17:30 horas, en la plaza Sagrado Corazón y ha finalizado en el Ayuntamiento, donde se ha leído un comunicado en euskera y castellano.

Gesto por la Paz ha hecho hincapié en que "el único camino posible" por el que la sociedad vasca "quiere transitar en la construcción de su convivencia es la paz y la libertad".

Durante la manifestación han exigido a ETA "que abandone definitivamente el ejercicio violento" y han recordado recordado a las tres últimas víctimas mortales de ETA: el inspector del Cuerpo Nacional de Policía Eduardo Puelles, asesinado en Arrigorriaga (Vizcaya) el pasado 19 de junio, además de Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá, guardias civiles que murieron en atentado en Mallorca el 30 de julio.

En la manifestación, que Gesto por la Paz convoca anualmente para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia, han participado la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, junto al consejero de Interior, Rodolfo Ares.

Mendia ha declarado que "en Euskadi, lamentablemente no sólo hoy tendríamos que reivindicar la no violencia, si no cualquiera de los otros 364 días del año, porque todavía tenemos la principal vulneración de los derechos humanos que es el derecho a la vida".

Entre los representantes de los partidos vascos se encontraban, Izaskun Bilbao del PNV; José Antonio Pastor del PSE; Iñaki Oyarzabal del PP y Rafael Larreina de EA, entre otros.