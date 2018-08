noticias

Nuevo fenómeno

¿De dónde sale John Cobra?

Amaia Akordagoitia

24/02/2010

En tan sólo 24 horas este joven valenciano se ha convertido en un nuevo fenómeno friki. Sin embargo, el "rapero" ya era conocido por colgar en Internet vídeos sobre sus múltiples habilidades.

Eurovisión ha sido su trampolín. Su reacción cuando el público abucheó su actuación ha hecho que en tan sólo 24 horas, hasta aquellos que no sabían de su existencia hasta ayer, ya sepan que a John Cobra no le importa nada y que no se calla cuando le llevan la contraria.

Sin embargo, John Cobra, cuyo verdadero nombre es Mario Vaquero, es un viejo conocido en Youtube. Hace algunos años, este valenciano, al parecer ex convicto, consideró que sus aptitudes merecían dar la vuelta al mundo y, por ello, decidió publicar en el canal de Internet vídeos donde lucía sus músculos y mostraba sus habilidades. Lo malo es que enseguida le salió un competidor, Batu The Dog, un joven de Gran Canaria.

La rivalidad entre los dos fue aumentando hasta tal punto que se intercambiaban vídeos amenazantes en Youtube, enviándose mensajes como: "Te voy a dejar en una silla de ruedas". Por este tipo de contenidos, los fans eurovisivos pidieron que Cobra no pudiera presentarse al proceso de selección, pero los responsables de la iniciativa no tomaron en cuenta dichas peticiones.

Salto a la televisión

Los seguidores de la guerra abierta entre John Cobra y Batu promovieron un encuentro entre los jóvenes, aunque, finalmente, no se llevó a cabo. Sin embargo, todo el movimiento que suscitaron en la red ayudó a que el novio de Carol (el tema dedicado a su novia con la que se presentó al proceso de selección) pisará sus primeros platós. Boris Izaguirre y Ana García Siñériz acogieron en su programa a un John Cobra que quería mostrarse rehabilitado y que se mostraba contrario a cualquier tipo de actitud violenta.

Su siguiente aparición fue en un programa de Antena 3. En aquella ocasión, Mario no asistió como artista, sino como el novio de una chica muy celosa y explicó su experiencia en "El Diario".

En Internet

John Cobra cuenta con una página web, johncobra.tv, donde cuelga sus vídeos, sus apariciones televisivas y su música. De hecho, el valenciano ya ha grabado con una maqueta compuesta por siete temas.

Desde luego, ya tiene un par de vídeos más para colgar en su web. Y es que desde que el pasado lunes John Cobra dedicará al público aquellos "¡Comedme la polla!", ya ha sido entrevistado en algún otro programa y es probable que durante las próximas semanas, tal vez meses, se deje ver por los platós de televisión haciendo publicidad de su personal rap.