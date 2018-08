noticias

67 edición de la Mostra

Mejor dirección y mejor guión para Alex de la Iglesia en Venecia

Redacción

12/09/2010

El jurado presidido por Quentin Tarantino ha otorgado al director bilbaíno el León de Plata a la mejor dirección y el premio al mejor guión por su película "Balada triste de trompeta".

El director vasco Alex de la Iglesia ha obtenido el León de Plata al mejor director y el premio al mejor guión por la película "Balada triste de trompeta'', en una ceremonia en la que la directora estadounidense Sofia Coppola ha logrado el León de Oro a la mejor película por "Somewhere", su cuarta cinta.

''Balada Triste de Trompeta'', que todavía no se ha estrenado en España, es un retrato de la historia española del siglo XX a través de la mirada de dos payasos, Sergio y Javier, interpretados por los actores Álex de la Torre y Carlos Areces.

Nada más conocer el veredicto del jurado, el director bilbaíno ha declarado: "No me esperaba guión ni dirección. Me hace una ilusión increíble, sobre todo por lo buenas que eran el resto de las películas".

De la Iglesia, director dela Academia de Cine Español, ha asegurado además que estos galardones muestran que el cine español "no está tan mal" como dicen.

Resto de premiados

Por su interpretación en la obra de Skolimowski, Vincent Gallo se ha hecho con la Copa Volpi al mejor actor, mientras que la franco-griega Ariane Labed ha recibido el premio a la mejor actriz por su papel en "Attenberg".

El director norteamericano Monte Hellman se ha alzado con el León Especial por toda su trayectoria en el mundo del cine y el polaco Jerzy Skolimowski ha obtenido el galardón Especial del Jurado por el filme "Essential Killing".