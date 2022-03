Distrito Euskadi SALUD Afectadas vascas por el Depakine piden ayuda a la Justicia Última actualización: 30/03/2022 19:33 (UTC+2) Publicado: 30/03/2022 18:57 (UTC+2) Itziar Otegi siguió consumiendo este fármaco durante el embarazo y su hijo nació con problemas de salud. Ahora está a la espera de que la justicia reconozca la relación directa entre el consumo de Depakine y las malformaciones que sufre el chico. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Ácido valproico. Fuente: Wikimedia Commons 9:15 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Afectadas vascas por el Depakine piden ayuda a la Justicia

"Ayuda" y una "solución". Es lo que piden las mujeres afectadas por el consumo del medicamento Depakine durante el embarazo, cuyos hijos nacieron con afecciones de diverso tipo. Es el caso de Itziar Otegi (Beasain). Su hijo tiene 15 años y desde que nació sufre diversos problemas de salud, como parálisis cerebral, complicaciones en el desarrollo cognitivo y, además, tiene una discapacidad del 54%. En próximas fechas su caso se presentará en sede judicial, junto con el de otras mujeres que también dieron a luz a niños y niñas con múltiples problemas de salud.

Hace unos días se conocía la primera condena en el Estado español por el daño causado por el fármaco Depakine, con multas de entre 600.000 y 1.300.000 euros impuestas a la farmacéutica Sanofi, obligada a indemnizar a tres chicos por los problemas que les causó este fármaco durante el embarazo.

Itziar Otegi no dejó de tomar Depakine estando embarazada. Su neuróloga incluso le aumentó la dosis para hacer frente a los posibles ataques de epilepsia. "Mi neuróloga me dijo que no pasaba nada", apunta. Itziar siguió tomando ese medicamento, pensando que sería lo mejor para ella y para su futuro bebé. Sin embargo, la reciente sentencia de un juzgado de Madrid establece una relación directa entre el Depakine y los daños en los recién nacidos, cuyas madres no dejaron de tomar el fármaco durante la gestación.

La presidenta de la Asociación de Víctimas por el Síndrome del Ácido Valproico www.avisav.es (AVISAV), Carmen Rosa Galán, se pregunta por los posibles intereses económicos que pudieran haber existido tras el "retraso y falta de efectividad" en las recomendaciones y también por las medidas que se tomaron para evitar que las mujeres embarazadas ingirieran ácido valproico durante su embarazo.