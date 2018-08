Economía

ACB

Arcelor Mittal dice que la planta podría cerrar 'si no hay medidas'

Agencias | Redacción

22/01/2016

Además, ha dicho que la planta de Sestao "no es viable" y pide "medidas rápidas" en Europa de defensa ante la competencia china. Así, ha indicado que "no sabe si volverá a abrir la acería vizcaína".

Arcelor Mittal ha afirmado que, con las actuales condiciones de mercado, la Acería Compacta de Bizkaia (ACB) de Sestao "no es viable económicamente" y que, si no se adoptan en Europa "medidas rápidas" de defensa comercial ante la competencia china, esta planta podría estar "abocada a un cierre definitivo". Por lo tanto, ha asegurado que no saben si volverá a abrir la acería vizcaína, pero que, si no cambia el mercado, "no puede funcionar", según ha informado la empresa a Europa Press.

Estas manifestaciones han sido realizadas por un portavoz de Arcelor Mittal después de que este jueves se anunciara que la ACB, ubicada en Sestao, cerrará, de manera temporal e indefinida debido a las dificultades del mercado del acero.

La empresa ha señalado que, en la actualidad, los contactos con la Administración, tanto con el Ayuntamiento de Sestao, la Diputación de Bizkaia o el Gobierno vasco, son "regulares y constantes".

Arcelor Mittal ha afirmado que han decidido llevar a cabo una parada temporal e indefinida porque "las condiciones del mercado no permiten saber cuándo y si va a volver a arrancar" la planta de Sestao.

Medidas en Europa

La empresa ha indicado que ese coste es "mucho más alto" en España que en otros países de Europa y, en concreto, respecto a Alemania, hay un 38% de diferencia respecto a los precios del próximo año, lo que hace "muy difícil" que se pueda competir con otros países europeos, "máxime si nos inundan de acero casi un 30% más barato procedente de China".

Arcelor Mittal ha indicado que Europa "no está tomando medidas rápidas" y ha advertido de que, si no adopta esas medidas con carácter "rápido" para hacer frente a la competencia del acero chino, la Acería Compacta de Sestao "podría estar abocada a un cierre definitivo".

La empresa ha indicado que es algo que "no tienen previsto" pero ahora mismo no hay "visibilidad". "La parada ahora mismo es indefinida, solamente podría arrancar la planta otra vez si las condiciones del mercado cambian y, si no, no. Las condiciones del mercado tienen que cambiar y las condiciones del mercado son que los precios a los que está colocando China el acero en Europa son del orden de casi el 25 o 30% más baratos que los que se producen aquí", ha añadido.

"No es viable económicamente"

La empresa ha señalado que, en la actualidad, no tienen "visibilidad" para ver cuándo se puede dar un cambio en las actuales condiciones de mercado y, "con las actuales, la planta no puede seguir funcionando porque pierde dinero a marchas forzadas".

En este sentido, ha manifestado que ahora mismo la planta "no es viable económicamente" debido a los "bajos precios" que hay en el mercado, además de por la propia "posición competitiva" de la acería de Sestao. "Es una acería eléctrica y el coste de la energía eléctrica para las industrias electrointensivas como es este caso es muy alto", ha añadido.

