El número dos del SUP en Euskadi dimite y denuncia la deriva ultra del sindicato tras el acuerdo con Desokupa

El secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía de Bizkaia ha tildado de "muy grave" el acuerdo con una organización como Desokupa y cree que la firma "es un ejemplo claro de cómo el sindicato ha abandonado sus principios y se ha convertido en un instrumento político".

publicado: 06/08/2024 12:18 (UTC+2)

última actualización: 06/08/2024 13:04 (UTC+2)

El secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Bizkaia ha renunciado a su cargo y a su condición de afiliado ante la "deriva ultra" de esta organización y su "inaceptable" acuerdo sobre formación de agentes con 'Desokupa', una plataforma "que promueve la discriminación y el odio" y que pretende "debilitar a un Gobierno legítimamente constituido".

Dos días después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la organización Desokupa hayan firmado un acuerdo de formación en defensa personal para 30 000 agentes de Policía, y a través de una carta dirigida a la Secretaría General del Sindicato Unificado de Policía en el País Vasco, el número dos del SUP en Bizkaia ha denunciado que esta organización "se ha convertido en un instrumento político al servicio de intereses personales". Asimismo, explica que su renuncia al cargo y a su afiliación se debe a "la deriva ultra que ha tomado el SUP en los últimos tiempos".

El reciente acuerdo para la formación de agentes con Desokupa, a la que se refiere como "organización ultra", es "el punto de no retorno en esta deriva", ha dicho, y ha tildado de "muy grave" el acuerdo con una organización como Desokupa, que, según recuerda, ha sido "denunciada en varias ocasiones por coacciones, intimidación y lesiones".

De esa forma, considera "inaceptable" que el SUP "establezca alianzas con una organización que promueve la discriminación y el odio hacia determinados grupos de personas" y cree que esta firma "es un ejemplo claro de cómo el sindicato ha abandonado sus principios y se ha convertido en un instrumento político".

Por todo ello, muestra su esperanza de que "el SUP reflexione sobre su deriva y vuelva a sus orígenes como sindicato independiente y comprometido con los intereses de los policías".