Las autonomías del PP se comprometen a bajar al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales a jóvenes

El PSOE ha acusado al PP de hacer una política de vivienda que "sirve a los especuladores" y apuntan que las medidas que proponen son una "farsa" y una "falacia" porque para ellos la vivienda "es un negocio y un bien especulativo".

La vivienda ha centrado las intervenciones políticas de este domingo del PP y del PSOE.

El Partido Popular ha celebrado durante el fin de semana un encuentro en Asturias bajo el lema "Política que sirve" y en su clausura, Alberto Nuñez Feijóo se ha referido al tema de la vivienda, con varios anuncios, tras lo que ha vuelto a atacar a Pedro Sánchez, al que ha comparado con Maduro.

Como medida principal ha anunciado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán del 10 % al 4 % el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) a "jóvenes de menos 40 años" para la adquisición de vivienda habitual. Cada autonomía determinará los límites máximos, de precio de la vivienda o de renta, para aplicar esta medida de alargamiento de avales hasta los 40 años.

Esta propuesta forma parte de un decálogo de políticas en materia de vivienda que han presentado hoy como la "declaración de Asturias" en la que el PP apuesta por una nueva Ley del Suelo, derogar la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, que consideran "intervencionista", y por una política de rebajas fiscales, más suelo disponible para construir e incentivos al alquiler de vivienda, entre otras.

El documento firmado por los líderes territoriales del PP recoge también una rebaja, cuya cuantía no se especifica, en el impuesto de transmisión de viviendas con protección pública.

Entre las medidas pactadas figuran rebajas de impuestos, simplificación de la burocracia, la movilización de suelo público, el fomento de la construcción de viviendas de protección o garantizar la disponibilidad de alquileres asequibles a "un 30% por debajo del precio de mercado". El PP afirma además que sus comunidades ofrecerán seguros de impago de renta y multirriesgo, así como ayudas para adecuar las viviendas, para aquellos propietarios que pongan viviendas desocupadas en alquiler.

El PSOE dice que las medidad del PP "son una farsa"

Por su parte, el PSOE ha acusado al PP de hacer una política de vivienda que "sirve a los especuladores" y apuntan que las medidas que proponen son una "farsa" y una "falacia" porque para ellos la vivienda "es un negocio y un bien especulativo". Han acusado al PP de no hacer hacer nada a favor del acceso a la vivienda en las comunidades en las que gobierna: "El movimiento se demuestra andando. Pues ellos, que tienen la competencia, están demostrando cualquier cosa menos movimiento. Todo lo demás es falacia", ha afirmado Enma López, la secretaria de Política Económica del PSOE en un acto en Alcorcón.

López ha manifestado que "ellos -por el PP- están centrados en especuladores, en el pelotazo, en bajarle los impuestos a los ricos y en llegar tarde a muchas medidas. Primero tendrían que revisar cómo piensa el paradigma que tiene de vivienda. Para ellos la vivienda es un negocio, es un bien especulativo. Se niegan a aplicar la ley de vivienda y además también se niegan a proteger y a blindar las viviendas protegidas", ha sentenciado, recordando que, por ejemplo, en Cataluña, donde sí se ha aplicado la ley de vivienda, el precio ha bajado un 5 %.

La portavoz socialista ha recordado que la vivienda es una competencia que tienen las comunidades autónomas y ha recordado que "hay regiones en las que el PP lleva gobernando más de 30 años", a lo que ha añadido que no "predican con el ejemplo".

En este sentido, ha enumerado las promesas que han realizado algunos de los líderes populares, como Ayuso que "prometió 25 000 viviendas" en 2019 y solo ha entregado 1000 o Mazón que prometió en la Comunidad Valenciana 6.00 viviendas. "Seguimos esperando exactamente igual que con Capellán en La Rioja o Azcón en Aragón", ha manifestado, antes de recordar que Feijóo renunció en Galicia "a 470 millones de euros para construcción de vivienda".

López ha puesto de relieve que en Madrid el precio de la vivienda ha subido un 10 % y ha pedido que el modelo de Ayuso o se "contagie" al resto de comunidades: "No se contagien por Ayuso. No se dejen engatusar porque sus políticas no funcionan. La señora Ayuso es la paciente cero de estas tecnocracias que vienen, donde lo único que pretenden estos grandes CEO de grandísimas compañías es acabar con la democracia, mientras ellos se llevan unos beneficios extraordinarios", ha afirmado.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha opinado que el plan de vivienda que ha presentado este fin de semana el PP supone volver "al todo urbanizable de Aznar" y a una burbuja inmobiliaria como la que "costó la ruina" a España entre 2008 y 2015. "Ciudades más grandes dicen. Vuelta a la especulación que nos costó la ruina de 2008 a 2015 y la quiebra de cajas de ahorros y el rescate bancario que pagamos todos de nuestro bolsillo", ha señalado puente en su cuenta de la red social X.