Crisis en Ucrania

Los prorrusos liberan a uno de los observadores europeos retenidos

Redacción

27/04/2014

Uno de los militares que sigue retenido, el coronel alemán Axel Schneider, ha declarado que no se consideran "prisioneros", sino "huéspedes" del autoproclamado alcalde de esa ciudad ucraniana.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ha confirmado que los milicianos prorrusos en el este de Ucrania han liberado a uno de los siete militares europeos retenidos desde el viernes pasado.

Una portavoz de los separatistas ha precisado que el detenido, de nacionalidad sueca, ha sido puesto en libertad por motivos médicos y no hay planes para liberar este domingo al resto de observadores.

Mientras tanto, una misión de la OSCE se encuentra en el este de Ucrania para negociar la liberación de los militares europeos retenidos por separatistas prorrusos en la ciudad de Slaviansk.



Sin embargo, uno de los militares, el coronel alemán Axel Schneider, ha declarado que él y sus colegas no se consideran "prisioneros", sino "huéspedes" del autoproclamado alcalde de esa ciudad ucraniana.

Asalto en Donetsk

Cientos de manifestantes prorrusos han tomado este domingo la sede de la radiotelevisión regional de Donetsk, en la ciudad homónima situada en el sureste de Ucrania, según han informado medios locales.

Los manifestantes han derribado uno de los portones y han entrado en el recinto de la radiotelevisión, donde han izado la bandera de la autoproclamada "república popular de Donetsk".

La toma de la radiotelevisión se ha producido después de un mitin en la plaza Lenin de la ciudad en respaldo del referéndum sobre la autonomía de la región convocado por los prorrusos para el próximo 11 de mayo, consulta que ha sido declarada ilegal por el Gobierno de Kiev.

Detenidos por separatistas

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha confirmado que algunos de sus efectivos han sido detenidos por separatistas en la región de Donetsk, en el este del país, si bien no ha detallado el número. Previamente, los propios prorrusos habían anunciado el arresto de tres miembros de las fuerzas especiales.

En un comunicado del SBU recogido por la agencia Interfax, el servicio de seguridad ha informado de que en la noche del sábado un grupo de oficiales se encontraba de misión en la ciudad de Gorlovka, en el este del país, para detener al presunto asesino de Vladimir Rybak, un concejal de esta localidad. Por su parte, la oficina regional en Donetsk del fiscal general ha abierto un proceso penal por instrucción ilegal de las actividades de agentes de seguridad.

Horas antes, los líderes separatistas habían anunciado el arresto de tres miembros de las fuerzas especiales ucranianas. "Los tres (detenidos) son combatientes de la unidad especial Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania", ha indicado el responsable de las fuerzas de autodefensa de la ciudad de Slaviansk, Igor Strelkov.

Según el responsable separatista, "serán intercambiados por miembros de las milicias que han sido detenidos y llevados a Kiev o bien se les mantendrá con nosotros hasta que la situación se aclare".

Acusaciones de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha acusado hoy a Rusia de "no haber levantado un dedo" para ayudar a solucionar la crisis de los rebeldes prorrusos en el este y sur de Ucrania.



En una rueda de prensa en Kuala Lumpur, Obama ha reiterado que las nuevas sanciones que estudia aprobar la semana que viene junto con sus socios de la Unión Europea tienen como objetivo de recordar a Rusia que la crisis debe acabar. El presidente ha recordado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que se encuentra "aislado" y que la clave del problema se encuentra en "respetar la integridad territorial" de Ucrania amenazada por los grupos prorrusos y no es una nueva "Guerra Fría".



Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron el jueves en Ginebra un acuerdo que obliga, entre otras cosas, a desarmar a las milicias irregulares prorrusas y a desalojar las sedes oficiales. No obstante, las milicias prorrusas insisten en que antes deben desarmarse los grupos ultranacionalistas del oeste, como el Sector de Derechas y el Maidán (corazón de las protestas en Kiev).



Según el presidente de EE.UU., Moscú ha incumplido lo acordado en Ginebra y continúa apoyando a los milicianos enfrentados con Kiev, lo que tendrá "consecuencias" en forma de sanciones.



Obama señaló que la efectividad será mayor si son consensuadas con los socios europeos y criticó que los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) hayan sido retenidos por "matones" de las milicias prorrusas.