El terremoto asola Nepal y deja más de 1.900 fallecidos

La cifra de fallecidos por el terremoto de Nepal ha aumentado hasta los 1.910 y hay 4.718 heridos, según el último balance oficial proporcionado por el Ejército nepalí, y citado por el ministro de Finanzas del país, Ram Sharan Mahat, en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, un portavoz del Ministerio de Turismo nepalí, Gyanendra Shrestha, ha informado a la agencia Reuters de que una avalancha ha sepultado parte del campo base al pie del Everest.

En la avalancha, al menos dieciocho personas han perdido la vida, aunque el balance, que incluiría a turistas extranjeros, podría aumentar. Dos españoles que se encuentran allí han resultado ilesos.

Así lo ha manifestado telefónicamente a Efe Javier Camacho Giménez, un montañero y fotógrafo turolense que junto con el asturiano Ricardo Fernández se encontraban en el campo base para intentar ascender a la cumbre del Lhotse sin ayuda de oxígeno ni sherpa de altura.

Además, al menos seis personas han muerto en la India, cinco de ellas en el estado Bihar (noroeste), como consecuencia de derrumbes tras el terremoto, mientras el Gobierno evalúa la situación y la posibilidad de mandar asistencia al vecino país.

Dos niños de la misma familia han muerto cuando se ha derrumbado una pared en Bhagalpur y otros tres han fallecido en diferentes incidentes en distritos de Bihar, estado fronterizo con Nepal, según la agencia IANS.

Fuentes diplomáticas españolas han informado a la agencia Efe de que no existe constancia de la existencia de ciudadanos españoles entre las víctimas de terremoto.

Fuerte sismo

Un terremoto de 7,9 en la escala de Richter ha sacudido la zona centro de Nepal, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que ha elevado al alza su primer análisis sobre la magnitud del seísmo, sentido también en India y Pakistán.

Closely following the situation after the devastating earthquake in Kathmandu #Nepal. EU solidarity assured #NepalEarthquake