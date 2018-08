Internacional

Eurodiputado plantea poner cabezas de cerdo en las fronteras de la UE

22/08/2016

Gyorgy Schopflin ha señalado que colocar cabezas de cerdo a lo largo de la valla fronteriza serviría para disuadir a los inmigrantes.

Un eurodiputado húngaro se ha enfrentado con un activista de Derechos Humanos y ha provocado una ola de críticas en Twitter tras escribir que la colocación de cabezas de cerdo a lo largo de la valla fronteriza erigida por Hungría serviría para disuadir a los inmigrantes.

El eurodiputado detrás de estos comentarios es Gyorgy Schopflin, un antiguo empleado por la BBC y profesor residente en Londres, que ocupa un escaño desde 2004 en la Eurocámara por el partido Fidesz de Orban.

El 19 de agosto, Andrew Stroehlein, el director de prensa de Human Rights Watch en Bruselas, retuiteó un mensaje de un artículo del ‘Washington Post’ y fotos que mostraba lo que parece ser un tubérculo con forma de cara y colocada junto a la valla de Hungría.

Stroehlein replicó a las imágenes, escribiendo: "Los refugiados huyen de la guerra y la tortura, Hungría. Vuestras cabezas de tubérculo no les disuadirán".

Este sábado, día 20, Schopflin replicó a Stroehlein. "Podrían hacerlo. Las imágenes humanas son 'haram'", dijo, en referencia a los actos prohibidos en el islam. "Pero estoy de acuerdo, una cabeza de cerdo disuadiría de forma más efectiva", añadió.

Stroehlein le respondió. "Un eurodiputado escupiendo tal obscenidad xenófoba... Eres una vergüenza para Hungría, para Europa y para la humanidad", afirmó.

Posteriormente, Schopflin ha sostenido que nunca planteó la propuesta de colocar cabezas de cerdo, asegurando que su comentario había sido "un experimento pensado". No obstante, ha dicho que no prevé pedir disculpas. "Es antropológicamente intrigante lo sensible que son los temas", ha añadido.

El año pasado, Hungría instaló una valla con concertinas a lo largo de su frontera sus para detener a los inmigrantes, que patrullan miles de soldados adicionales. Además, el próximo 2 de octubre, el país celebrará un referéndum sobre si acepta la política de la UE de reasentamiento obligatorio de refugiados sin consentimiento del parlamento.

