Hamás acepta una Palestina con las fronteras del '67 sin reconocer a Israel

agencias | redacción

02/05/2017

Mediante un texto destaca que el conflicto en Palestina no es religioso, y afirma que la lucha de Hamás es "contra el proyecto sionista", no contra la religión judía ni los judíos.

El líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Jaled Meshal, ha anunciado este lunes que su grupo acepta la creación de un estado palestino con las fronteras de 1967, aunque sin reconocer al Estado de Israel ni renunciar a ninguno de los derechos históricos del pueblo palestino.

"Sin comprometer su rechazo de la entidad sionista, Hamás considera el establecimiento de un Estado palestino totalmente soberano e independiente, con Jerusalén como capital sobre las líneas del 4 de junio de 1967, con el retorno de refugiados y desplazados a sus hogares de los que fueron expulsados como fórmula de consenso nacional", señala el documento presentado por Meshal.

A pesar de aceptar un Estado palestino solo en una parte de este territorio, el nuevo documento no renuncia al objetivo de "liberar toda Palestina" ni habla de una solución de dos estados.

El texto, que destaca que el conflicto en Palestina no es religioso, también afirma que la lucha de Hamás es "contra el proyecto sionista", no contra la religión judía ni los judíos, y recalca la diferencia entre los judíos y "los ciudadanos israelíes sionistas que ocupan las tierras palestinas".

En su carta fundacional de 1988, Hamás reclamaba todo el territorio del mandato británico de Palestina, que incluye al actual Israel. Además, reconocía su vinculación con los Hermanos Musulmanes de Egipto, una referencia que ahora desaparece.

En la guerra de 1967, Israel ocupó la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este. Israel se retiró unilateralmente de Gaza en 2005, pero mantiene una importante población de colonos en los asentamientos de Cisjordania que dificulta la creación de un estado palestino como el que defiende el otro gran partido palestino, Al Fatá, desde hace años.

Netanyahu: Intenta engañar al mundo

Israel ha advertido tras conocerse el nuevo documento político de Hamás de que el grupo está intentando engañar al mundo. "Hamás está intentando engañar al mundo pero no lo conseguirá", ha asegurado David Keyes, portavoz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Construyen túneles terroristas y han lanado miles de miles de misiles contra civiles israelíes", ha añadido. "Este es el verdadero Hamás", ha remachado el portavoz de Netanyahu.