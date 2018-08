Internacional

Primer ministro egipcio: 'Mubarak se irá en septiembre'

06/02/2011

El primer ministro egipcio, Ahmed Shafiq, ha declarado a la cadena de televisión CNN que el presidente egipcio, Hosni Mubarak, permanecerá en el poder hasta septiembre, cuando se esperan elecciones en el país.

"El presidente Mubarak se irá en septiembre", explicó Shafiq, para dejar constancia a continuación de que es consciente de que existe un debate de fondo sobre si Mubarak se irá antes o no.

"Aquí en Egipto insistimos en que continúe su mandato hasta finales de septiembre", señaló Shafiq, quien precisó que "hay que cubrir muchos puntos antes de que se vaya".

Además, Shafiq ha apuntado que las detenciones de periodistas y activistas de derechos humanos en Egipto no son intencionadas y que pueden ser fruto de decisiones individuales pero no de una directriz desde las más altas instancias del Gobierno.

Acuerdo sobre reformas constitucionales

Por otro lado, el vicepresidente egipcio, Omar Suleiman, y representantes de la oposición han acordado realizar reformas constitucionales y poner fin a la Ley de Emergencia, vigente en el país desde 1981, según un comunicado oficial.

Concretamente, han acordado reformar los artículos 76 y 77 que estipulan los requisitos para ser candidato presidencial, y el número de mandatos que el presidente puede permanecer en el poder.



Los Hermanos Musulmanes han afirmado que los acuerdos alcanzados "no son suficientes" y que el encuentro de este domingo "sólo fue un primer paso".



ElBaradei, crítico

El líder de la Asociación Nacional por el Cambio (ANC), Mohamed ElBaradei, ha manifestado sus reticencias ante las conversaciones entre el vicepresidente egipcio, Omar Suleiman, y parte de los grupos opositores por considerarlas "opacas".

En dichas negociaciones se ha excluido al Movimiento 6 de Abril, parte fundamental de las masivas protestas contra el presidente Hosni Mubarak iniciadas hace ya trece días.

ElBaradei ha asegurado que no ha participado en las negociaciones. "No se me ha invitado a participar en las negociaciones, pero estoy pendiente de todo lo que ocurre", ha indicado.



Reapertura de los bancos



Tras nueve días, este domingo, día laborable en el país, los bancos de El Cairo han reabierto sus puertas.



Largas colas se han formado en las sucursales bancarias, que funcionan con horarios restringidos y en un número limitado.



"Llevo cinco días esperando que abran los bancos para poder cobrar mi salario. No tengo dinero y he pedido préstamos, pero tengo que cobrar hoy para poder devolverlos", ha manifestado un ciudadano, mientras esperaba para entrar a una sucursal bancaria.