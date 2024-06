Internacional -

Estados Unidos

Blinken pide a los gobiernos de Oriente Medio que presionen a Hamás para que acepte la tregua en Gaza

Así, el mandatario estadounidense interpreta que la "postura oficial del Gobierno israelí" es la de la aceptación de esta propuesta de tregua, y ha insistido en que la "única parte" que no ha aceptado hasta el momento es Hamás. "Si no hay pacto, no habrá ayuda humanitaria", ha advertido.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en el aeropuerto de El Cairo (Egipto). Blinken inicia en El Cairo su octava gira en Oriente Medio para impulsar una tregua en Gaza 0:39

Agencias | EITB Media

publicado: 10/06/2024 18:06 (UTC+2)

última actualización: 10/06/2024 18:25 (UTC+2)

Whatsapp Whatsapp Facebook Twitter Telegram Clipboard Email

X Link copiado

Euskaraz irakurri: Blinkenek Hamasi presioa egiteko eskatu die Ekialde Hurbileko gobernuei, Gazan su-etena onar dezan

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha pedido este lunes a los gobiernos de la región de Oriente Medio que presionen a Hamás para que acepte la propuesta de tregua en la Franja Gaza, ya que, -ha dicho- Hamás es ahora el único "obstáculo". "Mi mensaje a los gobiernos de la región es: si queréis un alto el fuego, presionad a Hamás para que diga sí. Si queréis aliviar el terrible sufrimiento de los palestinos en Gaza, presionad a Hamás para que diga sí" a la propuesta de tregua anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y aceptada por Israel, ha dicho Blinken en el aeropuerto de El Cairo antes de viajar a Israel. Blinken ha asegurado que la "única forma" para que no haya más muertos civiles en Gaza es aceptar la propuesta de tregua presentada por el presidente estadounidense y a la que Hamás "aún no ha respondido". Ha insistido en que la "única parte" que no ha aceptado hasta el momento es Hamás: "Veremos si Hamás desea poner fin al conflicto o no (...) Parece ser que ya todo el mundo apoya la propuesta. La pregunta es si Hamás aceptará esto", ha indicado en el aeropuerto de El Cairo tras reunirse con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi. Así, Blinken interpreta que la "postura oficial del Gobierno israelí" es la de la aceptación de esta propuesta de tregua y "esto era muy importante para avanzar", aunque ha admitido que es "comprensible que haya pesimismo al respecto" ante la falta de respuesta oficial por parte del grupo islamista. También ha querido hacer hincapié en que "si no hay pacto, no habrá ayuda", en referencia al aumento de la ayuda humanitaria para Gaza. Más de 37 000 asesinados El número total de asesinados en Gaza ha aumentado hoy a 37 124, en su mayoría mujeres y niños, además de 84 712 palestinos heridos tras más de ocho meses de una ofensiva israelí que ha sido devastadora y que continúa extendiéndose por Ráfah a fin de controlar y ocupar al completo la frontera con Egipto, ha informado este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí. Jordania acoge este martes una conferencia humanitaria organizada por el reino hachemita, las Naciones Unidas y Egipto para hacer un llamamiento urgente y fijar un plan de respuesta humanitaria, en la que participarán jefes de Estado y representantes de más de 70 países y organizaciones internacionales.

Relacionados Blinken inicia en El Cairo su octava gira en Oriente Medio para impulsar una tregua en Gaza

Si te interesó esto, quizá te interesen estos otros temas