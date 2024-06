Trump, agresivo y confiado, carga contra un titubeante Biden en un debate decisivo

Internacional -

En un plató de la CNN en Atlanta, sin público, sin el apoyo de notas previas y de los asesores y sin posibilidad de réplica en caso de no tener asignado el turno de palabra, el debate ha servido para exponer las fortalezas y debilidades de ambos candidatos.

publicado: 28/06/2024 08:37 (UTC+2)

última actualización: 28/06/2024 09:10 (UTC+2)

El presidente estadounidense, Joe Biden, y el candidato republicano, Donald Trump, se han medido en un cara a cara que había sido considerado decisivo de cara a las elecciones presidenciales. Ha sido un debate en el que el republicano se ha mostrado más agresivo y en el que al demócrata le ha costado hilar mensajes y ha aparecido dubitativo y con problemas de voz.

Los titubeos en el caso de Biden, que ha llegado con gripe, y las expresiones de burla por parte de Trump cuando su rival ha divagado y ha dejado en más de una ocasión frases sin acabar, han marcado el debate.

"Nunca he escuchado tantas tonterías", ha dicho el actual inquilino de la Casa Blanca al oír hablar de política exterior, un capítulo en el que Trump se ha quejado de que la reputación de Estados Unidos bajo el mandato del demócrata haya pasado a ser "horrible". El republicano también ha atacado a Biden en política económica, aunque ha respondido a las preguntas de los moderadores con muchas evasivas e imprecisiones o desinformación en temas como la economía o la inmigración.

Biden ha admitido que todavía quedan "cosas por hacer" y ha defendido su gestión tanto económica como migratoria en comparación con la de su antecesor: "La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente murió y la economía colapsó. No había empleos. La tasa de desempleo aumentó al 15 %, fue terrible. Lo que tuvimos que hacer fue intentar recomponer las cosas nuevamente".

La edad de Biden, de 81 años, ha estado presente en el debate. "No tiene capacidad para ser presidente. No deberíamos tener un debate. No hay nada que debatir", ha criticado Trump, de 78.

No ha sido debate en el que se han oído nuevas propuestas, sino un ring con ataques constantes. "Creo que ni él mismo sabe lo que acaba de decir", ha dicho Trump.