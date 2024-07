La Casa Blanca publica una carta del médico de Biden ante rumores por sus visitas a un experto en párkinson

Internacional -

El propio facultativo del presidente estadounidense se ha visto obligado a "precisar" que Biden fue visitado por un especialista en esta enfermedad degenerativa dentro de las "pruebas médicas anuales" y no al margen de estas.

Agencias | EITB Media

publicado: 09/07/2024 09:33 (UTC+2)

última actualización: 09/07/2024 09:41 (UTC+2)

La Casa Blanca ha publicado una carta del médico del presidente estadounidense, Joe Biden, tras las especulaciones sobre si sufre párkinson tras visitas de un especialista en esta enfermedad, en medio del debate público sobre su edad y su estado físico. Pese a los rumores, el candidato demócrata ha dicho que "no va a ir a ninguna parte".

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha afirmado en rueda de prensa que el presidente no está recibiendo tratamiento para el párkinson ante las reiteradas preguntas de periodistas después de que los registros de visitas médicas publicadas por The New York Times y The New York Post indicaran que Kevin Cannard, experto en esta enfermedad, había visitado la residencia presidencial en ocho ocasiones entre verano de 2023 y esta primavera.

"¿Ha sido tratado el presidente por el párkinson? No. ¿Está siendo tratado por párkinson? No, no lo está siendo. ¿Está tomando medicación para el párkinson? No", ha manifestado Jean-Pierre, quien, sin embargo, ha rechazado confirmar las visitas del médico a la Casa Blanca, citando "motivos de seguridad".

Jean-Pierre ha resaltado que Biden es visto por un neurólogo cuando se hace las pruebas médicas anuales. "Cada vez que tiene pruebas médicas, tiene que ver a un neurólogo. Eso responde a la pregunta", ha manifestado, antes de incidir en que las autoridades "no pueden compartir los nombres" de los médicos que acuden a la Casa Blanca, "ya sea un dermatólogo o un neurólogo".

"Biden no ha visto a un neurólogo al margen de sus pruebas anuales"

Posteriormente, la Casa Blanca ha publicado una carta del médico personal de Biden, Kevin O'Connor, en la que afirma que cuenta con permiso del presidente y de Cannard para dar detalles sobre estas visitas con el objetivo de lograr "precisión" y especifica que "Cannard fue el especialista en neurología que examinó a Biden en sus pruebas médicas anuales".

O'Connor destaca que Cannard "ha sido experto en neurología ante la unidad médica de la Casa Blanca desde 2012" y hace hincapié en que "las conclusiones (de Cannard) han sido publicadas cada vez que se han emitido los resultados de las pruebas físicas anuales del presidente". "El presidente Biden no ha visto a un neurólogo al margen de sus pruebas anuales", reitera.

Según determinaron en febrero los resultados de esas pruebas neurológicas, "no había hallazgos consistentes con desórdenes cerebrales o neurológicos".