Trump llama a la unidad y acepta su nominación con un emotivo discurso

El líder republicano ha relatado con todo detalle cómo vivió el atentado en su contra. "Si no hubiera movido la cabeza en ese último incidente, la bala del asesino habría entrado perfectamente y yo no estaría aquí esta noche, no estaríamos juntos", ha confesado.

Agencias | EITB Media

publicado: 19/07/2024 07:21 (UTC+2)

última actualización: 19/07/2024 07:37 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Batasunerako deia egin du Trumpek eta, hunkituta, bere hautagaitza onartu du

Lejos del tono bronco al que nos tiene acostumbradas, el expresidente Donald Trump ha lanzado este jueves un mensaje de unidad en su primera gran intervención tras el intento de asesinato, en la que ha aceptado su nominación como candidato republicano a la Casa Blanca. "Es necesario curar la división en nuestra sociedad. Seré el presidente de todos", ha avanzado.

"Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. (...) Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad", ha dicho con su oreja derecha todavía vendada.

Trump ha hablado en la clausura de la Convención Nacional Republicana, inaugurada el lunes en Milwaukee y que tenía como objetivo confirmar su candidatura y la de su "número dos", el senador por Ohio J.D. Vance.

La palabra lucha (fight, en inglés) se ha popularizado como clamor republicano. El expresidente la dijo puño en alto el sábado mientras era evacuado por las fuerzas del orden, como él mismo ha recordado en un emotivo relato de lo sucedido.

Un relato que, ha asegurado, no pronunciará más porque le resulta "demasiado doloroso". Ha contado cómo sigue vivo por haber girado la cabeza para enseñar un gráfico sobre inmigración y ha manifestado que aunque había sangre por todas partes, en cierta manera se sintió "muy seguro" porque percibía a Dios de su lado.

Sin menciones contra Biden o Harris

En su discurso apenas ha citado al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, o a su vicepresidenta, Kamala Harris, aunque no ha escatimado en críticas a su partido rival. "No debemos criminalizar la disidencia ni demonizar el desacuerdo político, que es lo que está sucediendo últimamente en nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes. El Partido Demócrata debería dejar de inmediato de utilizar el sistema judicial como arma y de etiquetar al oponente político como enemigo de la democracia", ha afirmado.

Estas elecciones, ha apuntado, deberían centrarse en los problemas del país y en cómo conseguir que este vuelva a ser "exitoso, grande y libre de nuevo": "En una época en que nuestra política nos divide con demasiada frecuencia, es momento de recordar que todos somos conciudadanos. Somos una nación bajo Dios, indivisible".

No han faltado alusiones a la "invasión migrante", apuntando que cerrará la frontera con México el primer día de su hipotético segundo mandato y manteniendo la fuerte retórica antimigración que le caracteriza. Ha acusado también a la Administración de Biden de "destruir" la Seguridad Social y ha asegurado que su gobierno acabará con la inflación.