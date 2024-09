Israel recupera los cuerpos sin vida de seis rehenes en Rafah, al sur de Gaza

Los familiares han mostrado su enfado y se manifestarán por el "abandono" del Gobierno, quien les ha pedido "perdón". Netanyahu ha señalado al movimiento islamista como gran obstáculo para las negociaciones: "Quien asesina rehenes no quiere un acuerdo"

01/09/2024 08:08 (UTC+2)

01/09/2024 11:11 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Israelek hilik aurkitu ditu sei bahitu Rafahn, Gaza hegoaldean

El Ejército israelí ha confirmado este domingo haber recuperado los cadáveres de seis rehenes de un túnel subterráneo en el área de Rafah, sur de la Franja de Gaza, y su retorno a territorio israelí.

Los fallecidos, todos tomados como rehenes el pasado 7 de octubre durante el ataque de Hamás, han sido identificados como Carmel Gat, Eden Yerushalmi, el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi y Ori Danino.

Sus cuerpos fueron localizados a alrededor de un kilómetro de donde el rehén beduino, Kaid Farhan al Qadi, fue hallado con vida la semana pasada, ha explicado el jefe del ejército Hagari.

El hallazgo reduce a 97 el número de personas que siguen cautivas, de los 251 secuestrados el 7 de octubre. De ellos, al menos 33 están confirmados muertos.

Enfado de los familiares

"Desde hace más de dos meses está sobre la mesa un acuerdo para el regreso de los rehenes. Si no fuera por los retrasos, el sabotaje y las excusas, aquellos cuyas muertes supimos esta mañana probablemente todavía estarían vivos", ha reaccionado a esta noticia el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que anunció manifestaciones este domingo en Jerusalén y Tel Aviv.

"Netanyahu: Basta de excusas. Basta de giros. Basta de abandono. (...). Ha llegado el momento de traer a casa a nuestros secuestrados: los vivos para rehabilitarlos y los muertos y asesinados para enterrarlos en su país", ha reiterado, antes de llamar a la población a que "se prepare" para manifestarse por el "abandono de los rehenes" por parte del Gobierno. "Netanyahu abandonó a los rehenes. Ahora es un hecho. A partir de mañana, el país temblará (...). El país se paralizará. Se acabó el abandono", ha comunicado en la mencionada plataforma.

Reacciones diversas en Israel

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido disculpas "en nombre del Estado de Israel" a las familias de los seis rehenes.

"En nombre del Estado de Israel, abrazo a sus familias con todo mi corazón y me disculpo por no poder traerlos a casa sanos y salvos", ha dicho hoy Herzog en un comunicado, adelantándose al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que aún no ha enviado sus condolencias.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha depositado este domingo sobre el movimiento islamista palestino Hamás la exclusiva responsabilidad de la muerte de los seis rehenes: "Al igual que todos los ciudadanos de Israel, me he sentido profundamente conmocionado por el terrible asesinato a sangre fría de seis de nuestros secuestrados", ha hecho saber Netanyahu en su primera reacción a lo ocurrido y tras varias horas de durísimas críticas de familias de secuestrados que denunciaban tanto el silencio del mandatario como su incapacidad para negociar un alto el fuego con Hamás a cambio del retorno de los rehenes.En este sentido, Netanyahu ha señalado al movimiento islamista como gran obstáculo para las negociaciones. "Quien asesina rehenes no quiere un acuerdo", ha manifestado el primer ministro.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha pedido este domingo en un mensaje público al gabinete de seguridad del país que lidera el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que rectifique la decisión tomada el pasado jueves y retire a los militares desplegados en el llamado corredor Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto. "El gabinete político y de seguridad", ha indicado Gallant, "debe reunirse de inmediato y revertir la decisión tomada el jueves". Ha lamentado que "es demasiado tarde para los secuestrados que han sido asesinados a sangre fría", y ha insistido en que "los que todavía permanecen bajo cautiverio tienen que regresar a sus hogares".