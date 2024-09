Hasán Nasrala, uno de los fundadores de Hizbulá y su líder durante 30 años

Nacido en Beirut en 1960, fue uno de los creadores de Hizbulá, "el Partido de Dios", en 1982 y desde el inicio formó parte de su órgano de dirección, el "Consejo de los Siete". Asumió la secretaría del partido-milicia chii en 1992. Desde 2006 vivía en ubicaciones secretas.

publicado: 28/09/2024 16:47 (UTC+2)

última actualización: 28/09/2024 18:04 (UTC+2)

El Ejército de Israel ha matado en Beirut al líder del partido-milicia Hizbula, Hasán Nasrala, en un bombardeo en los suburbios de Beirut. Su fallecimiento es, según el ministro de Defensa israelí Joav Gallant "una de las operaciones más importantes de la historia de Israel". En el momento de su muerte, resulta difícil calcular las consecuencia que puede conllevar su asesinato en la ya compleja geopolítica vinculada a Oriente Próximo.

Repasamos la figura de este hombre, cuyo asesinato puede marcar un hito en el devenir de la historia.

Hasán Nasrala tomó las riendas del movimiento chií Hizbulá en 1992 después de que su predecesor, Abbás al Musawi, muriera en el ataque de un helicóptero israelí en el sur del Líbano.

Desde siempre fue muy consciente de que como responsable último de Hizbulá era un enemigo declarado de Israel. Desde 2006 vivía en ubicaciones secretas.

Desde esa fecha, solo apareció en público en un puñado de ocasiones, la última de ellas hace una decena de años. Pese al conflicto creciente, sus apariciones fueron solo televisadas desde lugares desconocidos.

"No he utilizado teléfonos móviles ni fijos en años por motivos de seguridad e incluso si quisiera hacerlo, no me lo permitirían", reconoció el pasado mayo, al disculparse por no poder recibir condolencias o asistir al funeral de su madre, donde se emitieron sus palabras grabadas.

Su oratoria y carisma, reconocido en el mundo árabe, eran dos de sus bazas principales, tan renombradas como su cautela.

Camino hacia Hizbulá

Nació en 1960 en una familia modesta de los suburbios orientales de Beirut y desde la escuela mostró un gran fervor religioso.

Seguidor del imán Musa Sadr, líder de la comunidad chií libanesa posteriormente desaparecido en extrañas circunstancias, Nasrala se sumó de adolescente al movimiento político chií Amal y participó en algunas de sus protestas.

Rondando ya la mayoría de edad, viajó a la ciudad iraquí de Nayaf, cuna del pensamiento teológico chií, donde fue instruido por algunos de los clérigos que acompañaron al ayatolá Ruholá Jomeini en la Revolución Islámica iraní.

A su regreso al Líbano, estudió bajo la supervisión de quien sería su predecesor al frente de Hizbulá, Abbas Musawi.

En 1982 fue uno de los creadores de Hizbulá, "el Partido de Dios" y desde el inicio formó parte de su órgano de dirección, el "Consejo de los Siete".

Nasrala se destacó como uno de los líderes de la corriente reformista, que buscaba incorporar al grupo, clandestino, en la vida política libanesa.

Fue nombrado secretario general del grupo unas horas después de que Israel acabara con la vida de su predecesor.

Contaba entonces con 32 años.

Entrada en política

Nasrala sacó a Hizbulá de la clandestinidad y lo convirtió en un partido político, con una proyección más allá de ser una simple una milicia o una cofradía religiosa.

En 1992 se presentó a sus primeras elecciones y ganó doce escaños en el Parlamento libanés.

Como secretario del grupo, estrecho aliado de Irán, Nasrala cosechó gran respeto en el mundo árabe, particularmente después de que su postura beligerante e intransigente ayudara a que Israel abandonara el Líbano tras 18 años de ocupación.

En años posteriores mantuvo su postura, que terminó derivando en el conflicto de 2006 en la que durante cinco semanas Hizbulá e Israel intercambiaron golpes una guerra "particular" que afectó a gran parte del Líbano.

En lugar de desarmarse y retirarse de la frontera sur de Líbano, tal como estipulaba el acuerdo de paz de 2006, Hizbulá se rearmó fuertemente, obtuvo armas de larga distancia y mantuvo su hostigamiento hacia Israel, que respondió ferozmente.

Durante todo este tiempo Hizbulá se consolidó como un Estado dentro del Estado libanés, con feudos inexpugnables y una poderosa fuerza militar.

Hizbulá entró en la guerra de Gaza en 2023 para dar apoyo a sus aliados de Hamás y para desestabilizar el flanco norte de Israel.

La brutalidad de la respuesta israelí, que se hizo esperar casi un año, se ha llevado en solo una semana más de 1000 vidas, entre ellas la del propio Hasán Nasrala.