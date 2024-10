Arranca la XVI cumbre de los BRICS con una reunión informal de sus líderes y una serie encuentros bilaterales

Uno de los puntos centrales de la cumbre será la discusión de los mecanismos para crear una nueva categoría de países asociados a los BRICS, sin que esto suponga ampliar la lista de nueve miembros del foro.

Euskaraz irakurri: Buruzagien bilera informal bat eta aldebiko batzarrak, BRICS taldeko XVI. goi-bileraren hasieran

La XVI cumbre de los BRICS ha arrancado este martes en la ciudad rusa de Kazán con una reunión informal de sus líderes y una serie de encuentros bilaterales del presidente Vladímir Putin, el mandatario anfitrión, entre los que destacan las dos con su homólogo chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio Narendra Modi.

Además, el jefe del Kremlin se ha reunido con los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y Egipto, Abdelfatah al Sisi, y con la directora del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff.

Sin embargo, las conversaciones formales de la cumbre de los BRICS comienzan este miércoles, jornada en la que el presidente ruso tiene previsto celebrar conversaciones bilaterales con sus homólogos de Irán, Masoud Pezeshkian, y Turquía, Recep Tayyip Erdogán.

El jueves, tras su rueda de prensa al término de la cumbre, Putin tiene previstas reuniones bilaterales con los presidentes de Palestina, Laos, Mauritania, Bolivia.

El mismo jueves el jefe del Kremlin conversará con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con el que abordará asuntos actuales de la agenda mundial, incluida la situación en Oriente Medio y en Ucrania.

El grupo BRICS aprobará una declaración final que incluirá su "posición común" sobre la situación en Ucrania, ha afirmado hoy Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para Asuntos Internacionales. "El contenido ya fue consensuado. No ha despertado ninguna objeción", ha dicho Ushakov a la televisión estatal rusa.

Ampliación, descartada

Uno de los puntos centrales de la cumbre será la discusión de los mecanismos para crear una nueva categoría de países asociados a los BRICS, sin que esto suponga ampliar la lista de nueve miembros del foro.

El Kremlin ha descartado la ampliación del grupo BRICS durante la cumbre de Kazán, aduciendo los diferentes puntos de vista sus miembros. "El tema de la ampliación no figura (en la agenda). Existen diferentes puntos de vista", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

El grupo fue fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y el pasado 1 de enero ingresaron Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, cuyos líderes asistirán a la cumbre en la capital tártara.

Deberían de haber consumado su entrada también este año Arabia Saudí y Argentina, pero la primera nunca confirmó su decisión de ingresar y la segunda retiró su solicitud en el último momento por decisión del presidente ultraderechista, Javier Milei. Cerca de 30 estados han manifestado públicamente su interés de ingresar en el foro, entre ellos Cuba, Venezuela, Turquía, Azerbaiyán y Malasia.

Nuevo orden mundial

El presidente de China, Xi Jinping, ha defendido este martes la "inquebrantable" amistad con Rusia, pese a la turbulenta situación internacional, al reunirse con Putin. Xi ha agradecido a Putin la invitación a visitar la capital tártara y ha recordado que es la tercera reunión que ambos mandatarios mantienen este año.

"Hemos tomado el camino correcto para construir relaciones entre grandes potencias sobre los principios de no alineación, no confrontación y el no estar dirigido contra terceros países", ha agregado. También ha resaltado que el grupo BRICS es una de las más importantes plataformas para promover un nuevo orden mundial multipolar.

Putin ha subrayado que las relaciones estratégicas con el gigante asiático son "ejemplo" para todos los países, ya que tienen un carácter mutuamente beneficioso y no responden a coyunturas. "La cooperación ruso-china en los asuntos mundiales es uno de los factores estabilizadores en la arena internacional. Tenemos intención de seguir ampliando la cooperación en todas las plataformas internacionales con el fin de garantizar la seguridad global y un orden mundial justo", ha señalado.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha conversado por teléfono con Putin tras sufrir un accidente doméstico y cancelar su viaje a Rusia para participar en la cumbre. En todo caso, Lula participará en la sesión plenaria de este miércoles por videoconferencia. En la cumbre, la delegación brasileña está encabezada por el ministro de Exteriores, Mauro Vieira.

"Creo que este tipo de asociaciones pueden ser una salida al totalitarismo de EE.UU. y pueden eclipsar el unilateralismo que sigue imponiendo sanciones contra cualquier gobierno que quiere", ha afirmado el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, antes de partir a la ciudad rusa en declaraciones a los medios en el aeropuerto Mehrabad de Teherán, según ha informado la agencia IRNA. Irán participa por primera vez en este foro como miembro permanente.