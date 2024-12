La ONU pide proteger las instalaciones sanitarias en Gaza tras el ataque israelí al hospital Kamal Aduan

Hamás ha negado que miembros de su movimiento estuvieran en el hospital Kamal Aduan, el último operativo en la zona, y que ha sido atacado por el Ejército israelí.

agencias | eitb media

publicado: 28/12/2024 08:07 (UTC+1)

última actualización: 28/12/2024 08:07 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: NBEk Gazako osasun azpiegiturak zaintzeko eskatu du, Israelek Kamal Adwan ospitalea suntsitu ostean

La Organización de Naciones Unidas ha pedido a las partes que protejan las instalaciones sanitarias en la Franja de Gaza después de que en las últimas horas el Ejército israelí haya atacado el hospital Kamal Aduan, el último centro médico operativo en el norte del enclave.

"Seguimos haciendo un llamamiento a todas las partes para que cumplan con su obligación de respetar y proteger en todas las circunstancias al personal y las unidades médicas, incluidos los hospitales y las instalaciones sanitarias", ha indicado la portavoz adjunta del secretario general, Stéphanie Tremblay.

En este sentido, ha recordado que Kamal Aduan "no es uno de los últimos hospitales, sino el último" que está en funcionamiento en esta zona de Gaza. Tremblay también ha detallado que los trabajadores humanitarios no tienen acceso a las instalaciones. Asimismo, ha indicado en rueda de prensa que estas acciones ponen "en riesgo" las vidas no solo del personal médico, sino de los heridos que están siendo tratados en el hospital. "Seguimos pidiendo un alto el fuego inmediato en Gaza", ha zanjado. El Ejército israelí ha entrado en el hospital Kamal Aduan ante informaciones preliminares "sobre la presencia de terroristas, infraestructuras terroristas y actividad terrorista en el lugar". Antes de la operación, ha permitido la "evacuación ordenada" tanto de pacientes como de personal. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Gaza han acusado a Israel de entrar por la fuerza en el centro médico y de expulsar a 350 personas, contando pacientes y personal médico, mientras cortaba la comunicación del hospital con el mundo exterior, según un comunicado del Ministerio de Salud de Gaza.

Hamás ha negado en un comunicado publicado por el diario Filastin que haya presencia militar en el hospital, ya sea de su brazo armado, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, o de cualquier otra facción palestina.