En la morgue de Toulouse

Hallan el cadáver del miembro de ETA Jon Anza en Francia

Redacción

12/03/2010

El cuerpo se encontraba desde hace varios meses en la morgue de Toulouse. Al parecer, Anza fue localizado el 29 de abril del año pasado sin documentación y desorientado, falleciendo 15 días después.

Las autoridades francesas investigan si un cadáver sin identificar que se encontraba desde hace varios meses en la morgue de Toulouse es el del miembro de ETA Jon Anza, desaparecido el 18 de abril del año pasado, según han confirmado a la agencia Efe fuentes de la lucha antiterrorista.



La misma fuente asegura que, en principio, las características físicas del cadáver se corresponden con las de Anza, pero han añadido que serán necesarias varias pruebas para establecer con certeza si se trata del miembro de ETA.



Por su parte, Europa Press ha señalado que en las próximas horas se le practicara la autopsia, así como las pruebas de ADN para ratificar la confirmación.

Al parecer, Jon Anza, que padecía un tumor cerebral, fue localizado en la noche del 29 de abril del año pasado sin documentación, desorientado y con síntomas de haber sufrido un infarto en un parque de la citada ciudad gala. Según Europa Press, fue conducido a un hospital por los servicios sanitarios municipales, falleciendo el 11 de mayo, 15 días después. Por este motivo, las fuentes citadas descartan cualquier tipo de muerte violenta.



El miembro de ETA ha sido identificado gracias a las huellas dactilares y a la ropa que vestía que coincide con la que llevaba cuando se produjo se produjo su desaparición. La Policía francesa ha notificado a la familia el hallazgo a las cinco y media de la tarde, aunque ha quedado en confirmar este viernes de manera oficial que se trata del cuerpo del miembro de ETA.

El fallecimiento se produjo por causa de un infarto que le sobrevino cuando se encontraba en una calle de Toulouse el día 29 de abril. Una ambulancia de los bomberos lo recogió y lo trasladó hasta un hospital donde ingresó en estado grave. Anza permaneció internado durante 15 días hasta que se produjo el fallecimiento.

Entre las pertenencias del miembro de ETA no se encontró ningún documento que permitiera su identificación. Tenía dos billetes de tren, uno de ellos correspondiente al día 18, que acreditaba que había realizado el viaje entre Baiona y Toulouse.

Las fuentes consultadas indicaron que en el momento en que fue encontrado el cuerpo no presentaba lesiones externas, heridas ni signos de violencia. Dado que falleció por causas naturales, no se abrió ningún procedimiento judicial ni fue avisada la Policía, aunque el cuerpo quedó almacenado en la morgue con la única referencia de que se trataba de un hombre no identificado, a la espera de que pudiera localizarse a algún familiar.



Lau Haizeta



El ex preso, de 47 años, afincado en Francia y que cumplió una condena de 20 años -desde 1982 hasta 2002- por su integración en el comando Lau Haizeta, tenía una cita el pasado 18 de abril con la dirección de ETA a la que nunca llegó.



Su familia denunció su desaparición en abril de 2009 y, un mes después, ETA hizo lo propio a través de un comunicado en el que admitían que Jon Anza no había acudido a la cita que tenía prevista con la dirección de ETA en Francia para entregarle una importante suma económica procedente de la extorsión.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió el pasado 8 de febrero diligencias para investigar su desaparición, ya que su paradero se desconocía desde la fecha citada cuando fue visto por última vez en las inmediaciones de la ciudad francesa de Baiona.



Incredulidad en la familia

La familia de Anza ha declarado que no se cree la noticia. Los abogados han dicho a los familiares que no es posible confirmar que se trate del ex preso, y han pedido pruebas. Han adelantado que pedirán más pruebas y nuevas investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Los familiares se desplazarán a Touluse mañana.