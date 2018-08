Política

Investigación

Anulan las escuchas entre los imputados de "Gürtel" y sus abogados

25/03/2010

No obstante, El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha anulado las conversaciones que esos mismos imputados mantuvieron con letrados que en ese momento no ejercían su defensa.

Noticias (1) Anulan parte de las escuchas a los imputados del "caso Gürtel" El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado declarar nulas todas las intervenciones de las comunicaciones entre los imputados en el "caso Gürtel" (en prisión) y sus abogados defensores. No obstante, no han sido anuladas las conversaciones que esos mismos imputados mantuvieron con letrados que en ese momento no ejercían su defensa y que será el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el que determine en qué condición acudieron en cada momento los abogados al centro penitenciario. El TSJM notificará hoy esta decisión en un auto que cuenta con el voto particular de uno de los tres magistrados de la sala, en desacuerdo con la anulación de las escuchas.



